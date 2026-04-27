Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα τα ξημερώματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 στον Άγιο Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 29χρονος Παλαιστίνιος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος των οδών Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος άρχισε να χτυπά τα οχήματα, προκαλώντας φθορές σε παρμπρίζ, τζάμια και αμαξώματα. Όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, γύρω στις 2:50 τα ξημερώματα, τον εντόπισαν εκτός ελέγχου να συνεχίζει τις καταστροφές.

Με ξύλινο κοντάρι, γροθιές και το κεφάλι του

Ο άνδρας φέρεται να χτυπούσε τα σταθμευμένα αυτοκίνητα με ξύλινο κοντάρι, με τα χέρια του, αλλά και με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Οι κατηγορίες σε βάρος του

Σε βάρος του 29χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν διαθέτει νόμιμα έγγραφα.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

