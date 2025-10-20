Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα – 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όταν 35χρονος Ρομά επιχείρησε να αποδράσει τη στιγμή που οι αστυνομικοί ετοιμάζονταν να του περάσουν χειροπέδες, προκαλώντας μάλιστα τραυματισμό σε έναν από αυτούς.

Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα - 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ
20 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, όταν ένας 35χρονος Ρομά αποπειράθηκε να αποδράσει μέσα από το κτίριο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η σύλληψή του.

Ο άνδρας είχε περιοριστικό όρο τακτικής εμφάνισης στο τμήμα, λόγω παλαιότερων καταδικών για ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις και υποθέσεις ναρκωτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέλειπε επανειλημμένα να δώσει το «παρών», γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να κινηθούν για τη σύλληψή του.

Όταν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί θα του περάσουν χειροπέδες, άρχισε να τρέχει στους διαδρόμους του τμήματος σε μια απελπισμένη προσπάθεια διαφυγής. Οι αστυνομικοί, αντιδρώντας άμεσα, δημιούργησαν «ανθρώπινο τοίχο» και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, περνώντας του τελικά χειροπέδες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο 35χρονος πήδηξε πάνω στο πόδι ενός αστυνομικού, προκαλώντας του κάταγμα, προτού τελικά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, ενώ ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης.
