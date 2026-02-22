Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”

Για πολλούς η καλύτερη εποχή για να το επισκεφτείς είναι την Ανοιξη

22 Φεβ. 2026 12:49
Pelop News

H σημερινή μας επιλογή είναι ένα νησάκι του Αργοσαρωνικού, το Αγκίστρι, το οποίο περιμένει να ανακαλύψετε τις ομορφιές του. Το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική, σε συνδυασμό με το οικονομικό εισιτήριο του φέρι, το κάνουν έναν πολύ δημοφιλή προορισμό για τους κατοίκους των κοντινών περιοχών, που το επισκέπτονται συχνά για ολιγοήμερες αποδράσεις.

Στο Αγκίστρι θα συναντήσετε επισκέπτες κάθε ηλικίας, που ανακατεύονται στις παραλίες και τα σοκάκια των οικισμών του νησιού. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τους χαλαρούς ρυθμούς στους οποίους κινείται το Αγκίστρι, με τις παραλίες του να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Είτε θέλετε να απολαύσετε το μπάνιο σας ξαπλωμένοι σε αναπαυτικές ξαπλώστρες, είτε θέλετε να κάνετε ηλιοθεραπεία επάνω σε έναν βράχο, μακριά από τις πολύβουες αμμουδιές, στο Αγκίστρι θα βρείτε αυτό που αναζητάτε, απολαμβάνοντας το μπάνιο σας σε καθαρά, γαλαζοπράσινα νερά.

Αν σας ανησυχούν οι μετακινήσεις, το Αγκίστρι είναι τόσο μικρό, ώστε όπου και αν επιλέξετε να μείνετε, η μετακίνηση θα είναι εξαιρετικά εύκολη και μπορείτε να το γυρίσετε ακόμα και με τα πόδια. Ομως, εάν αυτή η προοπτική δεν σας ενθουσιάζει και προτιμάτε ένα μέσο μεταφοράς, τότε μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο ή σκούτερ για ξεκούραστες διαδρομές. Επισκεφθείτε τη Σκάλα, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό του νησιού, το οποίο συγκεντρώνει και τα περισσότερα εστιατόρια, καφέ και μπαρ, όπου το βράδυ χτυπά η καρδιά της διασκέδασης και απολαύστε το ποτό σας με θέα τη θάλασσα.

Περιηγηθείτε στα χωριά, δοκιμάστε πεζοπορία, καγιάκ, καταδύσεις, ημερήσιες κρουαζιέρες και δοκιμάστε την ντόπια κουζίνα. Με όποιον τρόπο και αν επιλέξετε να περάσετε το χρόνο σας στο νησί, μην ξεχάσετε να φωτογραφηθείτε στην όμορφη «Οδό των Ερωτευμένων», ώστε να θυμάστε για πάντα πόσο ερωτευτήκατε το μικρό νησάκι του Αργοσαρωνικού.
Εκτός από τις παραλίες το νησί έχει και αξιοθέατα. Για παράδειγμα, η μητρόπολη του νησιού που βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι. Χτίστηκε το 1885 από τοπικό πωρόλιθο και κοσμείται από αγιογραφίες αναγεννησιακού τύπου. Ακόμα, περιηγηθείτε στο χωριό Σκληρή και αναζητήστε το διάσημο σοκάκι του, που ονομάζεται «Οδός Ερωτευμένων». Τα σκαλιά στο μικρό δρομάκι είναι βαμμένα σε λευκό και γαλάζιο και θα το βρείτε κρυμμένο ανάμεσα στα άλλα, όμως το ενσταντανέ με τα «κυκλαδίτικα χρώματα» που θα τραβήξετε, θα σας αποζημιώσει για τον κόπο σας.

