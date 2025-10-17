Αγνώριστος ο «Ουκρανός Στάλιν» στον Λευκό Οίκο

Ο επωνομαζόμενος «Ουκρανό Στάλιν», στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον συνόδευσε στην συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόδρεο Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Davyd Arakhamia αντλεί το παρατσούκλι του από τον ηγέτη της ΕΣΣΔ, όχι λόγω θαυμασμού, αλλά για τον τρόπο που κινείται στη πολιτική σκηνή της Ουκρανίας.

Αυτή τη φορά, αφήνοντας πίσω το στρατιωτικό καπέλο και το μαύρο μπλουζάκι, αλλά υιοθετώντας μια πιο κομψή εμφάνιση με ένα μαύρο πουκάμισο, έκατσε ανέκφραστος δίπλα στον Ζελένσκι, περιμένοντας να αρχίσει ο διάλογος με τον Αμερικανό πρόεδρο όταν αποχωρήσουν οι κάμερες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται δημόσια, καθώς από τις πρώτες συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει εκπροσωπήσει την κυβέρνηση του Κιέβου, αν και χωρίς αποτέλεσμα.

Γιατί τον αποκαλούν «Ουκρανό Στάλιν»

Ο Davyd Arakhamia γεννήθηκε στο Σότσι της Ρωσίας και μετά έζησε στη Γεωργία. Το 1992, λόγω του πολέμου στην Αμπχαζία, μετακόμισε με τους γονείς του στο Νικολάεφ, όπου εκπαιδεύτηκε και ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση.

Είναι ένας από τους ιδρυτές της διεθνούς εταιρείας πληροφορικής Template Monster, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το ψευδώνυμο David Braun, μέσα από τα social media.

Με την έναρξη του πολέμου στο Ντονμπάς δημιούργησε την οργάνωση «People’s Project», ενώ ανέλαβε διάφορες κρατικές θέσεις, ενώ συνεργάστηκε και με τον υπουργό Άμυνας.

Έπειτα, εντάχθηκε στο κόμμα «Υπηρέτης του Λαού», έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής στις Ουκρανικές εκλογές, με τον ίδιο να είναι νούμερο τέσσερα στα ψηφοδέλτια, ενώ στη συνέχεια έγινε «δεξί» χέρι του Ζελένσκι.

Μάλιστα, από ορισμένους θεωρείται και ο Ουκρανός «Στάλιν», καθώς έχει μεγάλη δύναμη στο κυβερνών κόμμα, ενώ φέρεται πως έχει ιδιαίτερες σχέσεις, με άτομα που διαθέτουν δύναμη, αλλά δεν υποστηρίζουν επίσημα την παράταξη του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



