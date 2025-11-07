Αγνώστου τύπου βαλλιστικό πύραυλο εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα

Τουλάχιστον έναν «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου»,εκτόξευσε σήμερα Παρασκευή 7/11/2025, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οκτώ ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νοτιοκορεατικό σχέδιο για τη ναυπήγηση υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



