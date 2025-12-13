Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Silver Alert και έρευνες σε πλήρη εξέλιξη

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Από χθες το βράδυ έχει εκδοθεί Silver Alert, καθώς οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού να εξελίσσονται αδιάκοπα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τους γονείς του, οι οποίοι ζουν εκτός Κρήτης και δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του για ημέρες, γεγονός που τους οδήγησε να κινητοποιήσουν άμεσα την αστυνομία.

Το Silver Alert ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, αφού δεν υπήρχε κανένα ίχνος επικοινωνίας ή εντοπισμού του 33χρονου γιατρού.

Εκτεταμένες έρευνες στον Αποκόρωνα

Η επιχείρηση αναζήτησης έχει επικεντρωθεί στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο του γιατρού. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικό σκύλο, καθώς και drone που πραγματοποιεί εναέρια χαρτογράφηση.

Η μητέρα του ανέφερε ότι το όχημά του είχε παρουσιάσει βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, κάτι που ενισχύει το ενδεχόμενο ότι ο Τσικόπουλος κινήθηκε προς τα κοντινά χωριά για βοήθεια.

Ενδείξεις από την οικία του στο Ηράκλειο

Κατά την έρευνα στο σπίτι του στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ συγγενείς του ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να συνδέεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., είναι μυώδης, με ξανθά μαλλιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Παρά τη συστηματική προσπάθεια των Αρχών, κανένα νέο στοιχείο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Το Silver Alert υπογραμμίζει ότι κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ασφάλεια και τον εντοπισμό του.

