Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δύσκολες ώρες για τους συγγενείς των δυο ακτιβιστών από την Πάτρα, Βασίλης Μανουδάκης και Κλεονίκη Αλεξοπούλου που συνελήφθησαν την Πέμπτη 2/10/2025, από το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση της αποστολής Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα

Ο Βασίλης Μανουδάκης επέβαινε στο σκάφος Ahed Tamimi, ένα από τα τρία ελληνικά πλοιάρια που απέπλευσαν με στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο δέχθηκε ρεσάλτο από ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε επικοινωνία με το πλήρωμα.

🔴 Το ισραηλινό ναυτικό επιτίθεται στα σκάφη μας στα διεθνή ύδατα, 65 μίλια από την Γάζα. Ήδη κατάλαβαν τα σκάφη Alma και Sirius και απήγαγαν το πλήρωμα. Χτυπάνε κάποια άλλα σκάφη με κανόνια νερού και ακούμε απειλές στον ασύρματο. Μόλις πέρασαν ξυστά από δίπλα μας, κάνουν… pic.twitter.com/Ss5IMVIYYt — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) October 1, 2025

Λίγο πριν τη σύλληψή τους, μέλη της αποστολής ανήρτησαν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας: «Αν βλέπετε αυτές τις εικόνες, μας έχει απαγάγει ο στρατός του Ισραήλ».

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, ιστορικός με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία και στη μελέτη του παγκόσμιου Νότου, συμμετείχε επίσης στην αποστολή, καταγράφοντας συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τις κινήσεις του στολίσκου, την παρουσία drones και τις επαναλαμβανόμενες αναχαιτίσεις στη θάλασσα.

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν και το πλοίο Οξυγόνο, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες ακτιβιστές, ανάμεσά τους η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος. Η οργάνωση March to Gaza έκανε λόγο για «πράξη διεθνούς πειρατείας» και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι κρατούνται παράνομα και οδηγούνται σε άγνωστο προορισμό.

Watch | Israeli occupation forces terrorizing the Greek “Oxygono” vessel of the Global Sumud Flotilla with water cannons pic.twitter.com/iBU6vDMOlV — Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025

Οι οργανώσεις που στήριξαν την αποστολή ζητούν την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή όλων των κρατουμένων, ανάμεσά τους οι δύο Πατρινοί ακτιβιστές.

