Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βασίλης Μανουδάκης και Κλεονίκη Αλεξοπούλου  συνελήφθησαν κατά την αναχαίτιση από Ισραηλινές δυνάμεις πλοίων του στολίσκου που  κατευθυνόταν στη Γάζα, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
03 Οκτ. 2025 9:05
Pelop News

Δύσκολες ώρες για τους συγγενείς των δυο ακτιβιστών από την Πάτρα, Βασίλης Μανουδάκης και Κλεονίκη Αλεξοπούλου που  συνελήφθησαν την Πέμπτη 2/10/2025, από το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση της αποστολής Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα

Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βασίλης Μανουδάκης επέβαινε στο σκάφος Ahed Tamimi, ένα από τα τρία ελληνικά πλοιάρια που απέπλευσαν με στόχο να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο δέχθηκε ρεσάλτο από ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να χαθεί κάθε επικοινωνία με το πλήρωμα.

Λίγο πριν τη σύλληψή τους, μέλη της αποστολής ανήρτησαν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας: «Αν βλέπετε αυτές τις εικόνες, μας έχει απαγάγει ο στρατός του Ισραήλ».

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, ιστορικός με εξειδίκευση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία και στη μελέτη του παγκόσμιου Νότου, συμμετείχε επίσης στην αποστολή, καταγράφοντας συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τις κινήσεις του στολίσκου, την παρουσία drones και τις επαναλαμβανόμενες αναχαιτίσεις στη θάλασσα.

Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν και το πλοίο Οξυγόνο, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες ακτιβιστές, ανάμεσά τους η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα και ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος. Η οργάνωση March to Gaza έκανε λόγο για «πράξη διεθνούς πειρατείας» και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ οι ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι κρατούνται παράνομα και οδηγούνται σε άγνωστο προορισμό.

Αγωνία για τους Πατρινούς ακτιβιστές που κρατούνται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι οργανώσεις που στήριξαν την αποστολή ζητούν την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή όλων των κρατουμένων, ανάμεσά τους οι δύο Πατρινοί ακτιβιστές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:13 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Pro-Forum εκδήλωση του Challenge στο Αίγιο
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
10:15 Το «καμπανάκι» Κολυδά για το Αιτωλικό που «θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»
10:08 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Τα αιτήματα εκταφής και εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν με την έναρξη της δίκης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ