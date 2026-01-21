Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!

Η κακοκαιρία δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα

21 Ιαν. 2026 22:26
Pelop News

Λόγω της κακοκαιρίας η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic δεν μπόρεσε να προσγειωθεί σήμερα (21.01.2026) το βράδυ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας

Η πτήση Ζάκυνθος – Αθήνα της Aegean/Olympic είχε αναχωρήσει στις 18:39 της Τετάρτης, αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν υποχρέωσαν τους πιλότους να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Χίου στις 20:16.

Δηλαδή, οι επιβάτες του αεροσκάφους βρίσκονταν στον «αέρα» για 1:37′.

Σύμφωνα με πληροφορίες του chiosin.gr, το αεροπλάνο αναμένεται να αναχωρήσει για Αθήνα.

