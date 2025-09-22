«Αγουρη» βία

Η βία μεταξύ ανηλίκων, όπως τα περιστατικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, είναι ένα από τα πολλά «συμπτώματα» της έντονης κρίσης που χαρακτηρίζει την ελληνική οικογένεια. Οπως και η ενδοοικογενειακή βία και η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών. Οι αιτίες βαθιές και πολύ δύσκολα αποκαταστάσιμες.

Η οικονομική και κοινωνική κρίση της περασμένης δεκαετίας, η ολοένα και πιο «ψηφιακή μας ζωή», η αποστέρηση δεκάδων χιλιάδων παραγωγικών και μορφωμένων νέων που θεωρούν ότι δεν μπορούν να προκόψουν στην Ελλάδα, η αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κράτους και των θεσμών είναι μερικές μόνο από τις αιτίες.

