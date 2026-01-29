Αγρίνιο: Αρπαξε από κοσμηματοπωλείο χρυσή αλυσίδα
Μια γυναίκα συνελήφθη, στο Αγρίνιο αναζητούνται ακόμα δυο συνεργοί της.
Για κλοπή συνελήφθη γυναίκα, στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
Η συλληφθείσα ενεργώντας από κοινού με δύο άγνωστες δράστιδες, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 28/01/2026.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News