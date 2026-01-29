Αγρίνιο: Αρπαξε από κοσμηματοπωλείο χρυσή αλυσίδα

Για κλοπή συνελήφθη γυναίκα, στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της

ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Η συλληφθείσα ενεργώντας από κοινού με δύο άγνωστες δράστιδες, μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 28/01/2026.

