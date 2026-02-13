Αγρίνιο: Μπήκε σε σπίτι για ληστεία, επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη όταν δεν βρήκε χρήματα

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας εισήλθε σε κατοικία με σκοπό να αφαιρέσει χρήματα και αντικείμενα από τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, όταν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του, φέρεται να επιτέθηκε στον παθόντα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



