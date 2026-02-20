Αγρίνιο: Τροχαίο με τραυματία έναν μοτοσικλετιστής – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην διασταύρωση των οδών Δ. Σταίκου και 14ης Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμης συνθήκες ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μοτοσικλετιστής.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματιά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Το αυτοκίνητο και το μηχανάκι υπέστησαν υλικές ζημιές. Έρευνες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τροχαία Αγρινίου.

