Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μόναχο λίγο πριν από αγώνα της Μπάγερν

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν έξω από την Allianz Arena λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Μπάγερν με την Στουτγάρδη, για την 30η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι Αρχές βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, προχώρησαν σε περίπου 100 προσαγωγές, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Bild.

Πιο συγκεκριμένα οπαδοί των φιλοξενουμένων κινήθηκαν προς το σημείο που ήταν οι οπαδοί της Μπάγερν, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια. Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση καπνογόνων , ενώ υπήρξαν περίπου 100 προσαγωγές.

Bayern München v VfB Stuttgart 👊💥 pic.twitter.com/cIzQIedMjx — Ultras Clips (@ultras_clips) April 19, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



