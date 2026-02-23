Αγριογούρουνα στην Εκάλη ανήμερα Καθαράς Δευτέρας ΦΩΤΟ

Ομάδα αγριογούρουνων εμφανίστηκε την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 στην Εκάλη, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

23 Φεβ. 2026 19:38
Ομάδα αγριογούρουνων εμφανίστηκε την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 στην Εκάλη, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Τα ζώα κινούνταν στην οδό Ρόδων, πλησιάζοντας κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς ιδιαίτερο φόβο, λόγω της αναζήτησης τροφής. Αναγνώστης του skai.gr κατέγραψε τις στιγμές από ασφαλή απόσταση.

Η παρουσία άγριων ζώων σε αστικές και περιαστικές περιοχές της Αττικής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέκτασης του πληθυσμού τους, της έλλειψης φυσικών εχθρών και της εύκολης πρόσβασης σε τροφή από ανθρώπινες πηγές (κάδοι απορριμμάτων, κήποι).

 

