Άγριος καβγάς σε λεωφορείο στο Ίλιον: Ανήλικος γρονθοκόπησε οδηγό και του έσπασε δόντι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στο Ίλιον, όταν οδηγός λεωφορείου και ανήλικος επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε όχημα της γραμμής 719 (Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσσης).

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 18:30, όταν ο νεαρός έτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο και ο οδηγός τον περίμενε με ανοιχτές τις πόρτες. Σύμφωνα με την κατάθεση του 50χρονου οδηγού, αφορμή για τον καβγά στάθηκε μια παρατήρηση που έκανε στον ανήλικο, ο οποίος πέταξε τις παντόφλες του μόλις επιβιβάστηκε.

Απίστευτο: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου, του έσπασε τη γνάθο

«Τον περίμενα στη στάση και εκείνος πέταξε τα παπούτσια του μόλις μπήκε μέσα. Του ζήτησα τον λόγο και εκεί ξεκίνησε ο τσακωμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δέχτηκε γροθιά, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά και ένα δόντι του, ενώ τραυματίστηκε και στον αντίχειρα.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι ο ανήλικος αντέδρασε έντονα στη λεκτική παρατήρηση, απειλώντας αρχικά τον οδηγό και τελικά επιτιθέμενος εναντίον του. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε περίπου 15 επιβάτες που παρακολουθούσαν έκπληκτοι.

Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο νεαρός συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ιλίου, όπου υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



