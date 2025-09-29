Άγριος καβγάς σε λεωφορείο στο Ίλιον: Ανήλικος γρονθοκόπησε οδηγό και του έσπασε δόντι

Στο αστυνομικό τμήμα κατέληξαν οδηγός και επιβάτης.

Άγριος καβγάς σε λεωφορείο στο Ίλιον: Ανήλικος γρονθοκόπησε οδηγό και του έσπασε δόντι
29 Σεπ. 2025 8:44
Pelop News

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στο Ίλιον, όταν οδηγός λεωφορείου και ανήλικος επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε όχημα της γραμμής 719 (Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσσης).

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 18:30, όταν ο νεαρός έτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο και ο οδηγός τον περίμενε με ανοιχτές τις πόρτες. Σύμφωνα με την κατάθεση του 50χρονου οδηγού, αφορμή για τον καβγά στάθηκε μια παρατήρηση που έκανε στον ανήλικο, ο οποίος πέταξε τις παντόφλες του μόλις επιβιβάστηκε.

Απίστευτο: Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό λεωφορείου, του έσπασε τη γνάθο

«Τον περίμενα στη στάση και εκείνος πέταξε τα παπούτσια του μόλις μπήκε μέσα. Του ζήτησα τον λόγο και εκεί ξεκίνησε ο τσακωμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δέχτηκε γροθιά, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά και ένα δόντι του, ενώ τραυματίστηκε και στον αντίχειρα.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι ο ανήλικος αντέδρασε έντονα στη λεκτική παρατήρηση, απειλώντας αρχικά τον οδηγό και τελικά επιτιθέμενος εναντίον του. Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε περίπου 15 επιβάτες που παρακολουθούσαν έκπληκτοι.

Ο οδηγός κάλεσε την αστυνομία, με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Τόσο ο ίδιος όσο και ο νεαρός συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ιλίου, όπου υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
8:47 «Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ