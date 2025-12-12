Αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλονίκης απορρίπτουν το κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα BINTEO

Αρνητική ήταν η πρώτη αντίδραση των αγροτών που βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μαξίμου. Οι παραγωγοί επιμένουν ότι προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο είναι η απομάκρυνση των δυνάμεων καταστολής από τους δρόμους.

Αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλονίκης απορρίπτουν το κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα BINTEO
12 Δεκ. 2025 13:32
Pelop News

Άμεση ήταν η απάντηση των αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας με εκπροσώπους των μπλόκων. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ιστοσελίδα thesspost.gr, οι παραγωγοί δεν προτίθενται προς το παρόν να ανταποκριθούν.

Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους για την πρόσκληση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα δούμε αν μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια. «Θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δεν θα πάει κανείς», υπογράμμισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ