Αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλονίκης απορρίπτουν το κάλεσμα Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα BINTEO
Αρνητική ήταν η πρώτη αντίδραση των αγροτών που βρίσκονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μαξίμου. Οι παραγωγοί επιμένουν ότι προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο είναι η απομάκρυνση των δυνάμεων καταστολής από τους δρόμους.
Άμεση ήταν η απάντηση των αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας με εκπροσώπους των μπλόκων. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ιστοσελίδα thesspost.gr, οι παραγωγοί δεν προτίθενται προς το παρόν να ανταποκριθούν.
Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους για την πρόσκληση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα δούμε αν μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια. «Θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δεν θα πάει κανείς», υπογράμμισε.
