Αγρότες: Αποφασίζουν στα Μάλγαρα για τα επόμενα βήματα – Συστάσεις τις ΕΛ.ΑΣ. για την επιστροφή των εκδρομέων

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου, καθώς στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται η τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με αντικείμενο τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων των κινητοποιήσεων.

Οι εργασίες της σύσκεψης θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Νέων Μαλγάρων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, καθώς και σε τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με γειτονικές χώρες.

Η επιλογή των Νέων Μαλγάρων δεν είναι τυχαία, καθώς η κωμόπολη της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο για τις οδικές μεταφορές, μόλις 25 χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της πόλης και σε άμεση γειτνίαση με τον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα. Στον σταθμό διοδίων της περιοχής, από όπου διέρχονται καθημερινά περισσότερα από 25.000 οχήματα, παραμένουν παρατεταγμένα εδώ και πάνω από έναν μήνα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα σενάρια για τη συνέχιση και ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι, στο κάλεσμα της επιτροπής των μπλόκων για τη σημερινή συνάντηση, γίνεται λόγος για ανάγκη συντονισμού και ενίσχυσης του αγώνα, με σαφή αναφορά στη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς για τις μετακινήσεις

Συστάσεις προς τους εκδρομείς απευθύνει η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της χώρας και επηρεάζουν την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Ενόψει του νέου κύματος επιστροφής εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ιδιαίτερα κατά το τρέχον Σαββατοκύριακο (3-4 Ιανουαρίου 2026), η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς:

Να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με σύνεση και να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη μαζική και ταυτόχρονη επιστροφή.

Να εξετάζουν τη χρονική μετατόπιση της αναχώρησής τους για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Να ενημερώνονται συνεχώς πριν από κάθε μετακίνηση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές.

Να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων επί του οδικού δικτύου.

Οι εναλλακτικές διαδρομές, οι εκτροπές κυκλοφορίας και τα σημεία όπου ισχύουν μέτρα επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι αναρτημένα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Εκεί οι πολίτες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες ανά περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων από τις Γενικές Περιφερειακές Διευθύνσεις (π.χ. Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας) και ειδικών ρυθμίσεων σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Α.Θ.Ε.).

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι τα μέτρα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πραγματική κατάσταση στα μπλόκα και προσαρμόζονται ανάλογα, ενώ στόχος παραμένει η αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων στο οδόστρωμα.

