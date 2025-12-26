Αγρότες και κτηνοτρόφοι ανεβάζουν ρυθμούς μετά τα Χριστούγεννα: Στο τραπέζι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων

Σε νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βόρεια Ελλάδα. Συνελεύσεις και συντονιστικές συσκέψεις δρομολογούν αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία, από εθνικές οδούς έως τελωνεία στα βόρεια σύνορα.

26 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

Σε φάση επανακαθορισμού των κινητοποιήσεών τους εισέρχονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αποφάσεις για τη συνέχεια να λαμβάνονται μέσα στις επόμενες ώρες, μετά το διάλειμμα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με εκπροσώπους των παραγωγών από τα Μάλγαρα, εξετάζεται ο αποκλεισμός των διοδίων στο ρεύμα προς Αθήνα αύριο, Σάββατο, μετά τις 12 το μεσημέρι. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεδριάζουν ή έχουν προγραμματίσει συνελεύσεις σε σειρά περιοχών, μεταξύ των οποίων ο Τρίλοφος Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι.

Στη Χαλκηδόνα, οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Όπως αναφέρουν, ο συμβολικός αποκλεισμός προγραμματίζεται για αύριο, από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα, με διάρκεια δύο έως τριών ωρών, ενώ σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι ακριβείς ώρες και η μορφή των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, εκπρόσωποι αγροτών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνας, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός της ημέρας.

Σε ό,τι αφορά τα τελωνεία των Εύζωνοι και της Νίκη, οι αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων αναφέρουν ότι, έπειτα από συνεννόηση με το πανελλαδικό συντονιστικό, αύριο στις 12 το μεσημέρι θα προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά και ΙΧ. Η διάρκεια του μέτρου θα καθοριστεί στη συνέχεια, ενώ για το τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις αναμένονται το απόγευμα.

Την ίδια στιγμή, σε σύσκεψη οδηγούνται και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι δηλώνουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, συμμετέχοντας στον ευρύτερο σχεδιασμό κλιμάκωσης.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η κυκλοφορία παραμένει προς το παρόν κανονική στον κόμβο του Ορμένιο και στο Τελωνείο των Κήποι, όπου τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του Νομού Έβρου, που είχαν ανοίξει προσωρινά τα μπλόκα λόγω των εορτών, αναμένεται να αποφασίσουν στις αυριανές συνελεύσεις τους για τη μορφή και τη διάρκεια των επόμενων κινητοποιήσεων.

