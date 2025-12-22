Αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, ανοικτά τα ΙΧ – Μπλόκα και αποκλεισμοί σε όλη τη χώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, προχωρώντας σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών και διατηρώντας δεκάδες μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, την ώρα που η κυκλοφορία και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν υπό διαρκή επανεκτίμηση.

22 Δεκ. 2025 12:27
Pelop News

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς αγρότες κατευθύνονται με δεκάδες τρακτέρ προς τη Σήραγγα των Τεμπών, με πρόθεση να προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, στόχος είναι να διακοπεί η διέλευση των φορτηγών, ενώ να επιτρέπεται η κίνηση ΙΧ και λεωφορείων.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον κριθεί ότι για λόγους ασφάλειας δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε η περιορισμένη κυκλοφορία. Σε αυτή την περίπτωση, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων διαδρομών από την παλαιά εθνική οδό, εντός της Κοιλάδας των Τεμπών. Ο αποκλεισμός εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και πέντε ώρες.

Την ίδια ώρα, ένταση παραμένει και στη Βόρεια Ελλάδα. Στα διόδια των Μαλγάρων το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει υπό περιορισμούς, ενώ οι παραγωγοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι κατά τη διάρκεια των εορτών θα ανοίξουν τα μπλόκα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, διατηρώντας κλειστή τη διέλευση μόνο για τα φορτηγά.

Στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται από την Τρίτη αναδιάταξη των τρακτέρ, κατόπιν συνεννόησης με την Τροχαία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στη Χαλκηδόνα, στη Χαλκιδική και σε κομβικά σημεία της Πέλλας, της Ημαθίας και της Πιερίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς, σηκώνοντας τις μπάρες των διοδίων ώστε να διέρχονται ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία.

Αγροτικά μπλόκα παραμένουν επίσης ενεργά σε Καβάλα και Δράμα, με αποκλεισμούς στην Εγνατία Οδό και σε κόμβους στρατηγικής σημασίας, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι παραγωγοί μοιράζουν προϊόντα και ενημερωτικό υλικό στους διερχόμενους οδηγούς.

Οι τελικές αποφάσεις για τη διάρκεια και την ένταση των κινητοποιήσεων αναμένεται να ληφθούν μέσα από νέες γενικές συνελεύσεις των αγροτών, με την κυβέρνηση να συνεχίζει το κάλεσμα για διάλογο, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

