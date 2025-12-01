Αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις: Κλειστή η ΠΑΘΕ σε δύο σημεία, σχέδιο αποκλεισμού του λιμανιού Βόλου – Σήμερα αποφασίζουν οι Σύλλογοι της Αχαΐας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία και τη Μαγνησία εντείνουν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μαζικές θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς. Από χθες Κυριακή το μεσημέρι η Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα σε δύο κεντρικά σημεία, ενώ η χώρα ουσιαστικά έχει «κοπεί στα δύο.

Σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται νέα μαζική ενίσχυση των μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας και στην Καρδίτσα με δεκάδες επιπλέον τρακτέρ. Την Τετάρτη προγραμματίζεται η δημιουργία νέου μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου από αγρότες των Τρικάλων, ενώ τις επόμενες ημέρες αγρότες της Μαγνησίας ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου. Παράλληλα, νέα μπλόκα προαναγγέλλονται σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη.

Στα ήδη υπάρχοντα μπλόκα συμμετέχουν αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο, Αγιά, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει πάνω από 1.000 τρακτέρ στην εθνική οδό.

Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες της Αχαΐας

Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου στις 19:00 σήμερα το απόγευμα για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων.Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγιάλειας «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» συγκαλεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 έκτακτη γενική συνέλευση στις 7 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου. Στόχος είναι ο συντονισμός όλων των παραγωγών της περιοχής και η λήψη απόφασης για το πότε και με ποιο τρόπο θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους

Εξάλλου και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 όλους τους παραγωγούς της περιοχής σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 19:30 στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στο χώρο του Pik Nik.

Επεισόδια και τραυματισμοί την πρώτη ημέρα

Η έναρξη των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Στους κόμβους Νίκαιας, Πλατύκαμπου και Καρδίτσας οι δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών και δύο αγροτών. Συνελήφθησαν τρία άτομα.

Το βράδυ της Κυριακής αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και απέκλεισε για λίγο την κυκλοφορία μπροστά στο κτήριο.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας οι αγρότες μετακίνησαν με τα τρακτέρ τους οχήματα της αστυνομίας και κατάφεραν να περάσουν στον κεντρικό δρόμο παρά τη ρίψη χημικών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε νέες τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αίρονται οι απαγορεύσεις σε τμήματα της Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας και Καρδίτσας-Λαμίας, ενώ ισχύει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά.

Παραμένουν κλειστά:

Οι είσοδοι-έξοδοι του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Ε-65

Το τμήμα του Ε-65 από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα

