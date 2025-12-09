Αγρότες: Μαζί με κτηνοτρόφους απέκλεισαν την Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας
Κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική της Πάτρας
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.
Πάτρα: Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Εγλυκάδα BINTEO
Έτσι η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας.
Παράλληλα κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News