Αγρότες: Μαζί με κτηνοτρόφους απέκλεισαν την Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Πάτρα: Επιμένουν στα μπλόκα οι αγρότες – Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Εγλυκάδα BINTEO

Έτσι η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και Βάρδας της Ηλείας.

Παράλληλα κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



