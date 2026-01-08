Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το Παρίσι, διαμαρτυρία στον Πύργο του Αιφελ ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Οπως μεταδίδει το Reuters, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν σημεία του Παρισιού την Πέμπτη 7/01/2026 διαμαρτυρόμενοι για την εκτεταμένη εμπορική συμφωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής, αλλά και για μια σειρά τοπικών ζητημάτων που, όπως λένε, επιβαρύνουν τον κλάδο τους.

Manif des #agriculteurs de la #CoordinationRurale devant l’Arc de Triomphe et Tour Eiffel. Des dizaines de tracteurs sont rentrés dans Paris sans encombre peu avant 5h du matin, prenant les forces de l’ordre par surprise par différentes portes de la capitale. pic.twitter.com/UUKwg7yVSl — Valéry Lerouge (@valerylerouge) January 8, 2026

Οι διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο κέντρο του Παρισιού, παρά το γεγονός ότι η γαλλική αστυνομία είχε επιβάλει αυστηρή απαγόρευση.

🔴 [Info @Valeurs] Les agriculteurs sont entrés dans Paris jusqu’à la Tour Eiffel, indique une source policière. pic.twitter.com/5ae6CfOk7w — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) January 8, 2026

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από αγρότες του συνδικάτου Coordination Rurale, οι οποίοι κάλεσαν σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα εν μέσω έντονης δυσαρέσκειας για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μπλοκ της Mercosur.

Οι αγρότες φοβούνται ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να κατακλύσει τη χώρα με φθηνά εισαγόμενα τρόφιμα, πλήττοντας σοβαρά την εγχώρια παραγωγή, ενώ εκφράζουν παράλληλα την οργή τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται μια ασθένεια που πλήττει τα βοοειδή.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απόγνωση. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, όπως και με τη Mercosur. Μας έχουν εγκαταλείψει», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, αναπληρωτής πρόεδρος του συνδικάτου στη Βιέν, στην κεντρική Γαλλία.

🚜BREAKING ce 8 janvier 2026 : Oui, des agriculteurs de la Coordination Rurale ont forcé le passage et sont bien arrivés sous la Tour Eiffel avec leurs tracteurs !🇫🇷 Malgré les barrages et interdictions, plusieurs convois ont pénétré dans Paris intra-muros.

Des tracteurs sont… pic.twitter.com/vDCIb1JBa5 — Camille B (@Seathiell) January 8, 2026

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταστήσει διαθέσιμα νωρίτερα 45 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ προς τους αγρότες και συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς εισαγωγής σε ορισμένα λιπάσματα, σε μια προσπάθεια να πείσει χώρες που εμφανίζονται διστακτικές να στηρίξουν τη συμφωνία με τη Mercosur.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, ενώ η Κομισιόν φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει και τη στήριξη της Ιταλίας, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει πλέον τις απαραίτητες ψήφους για να εγκρίνει τη συμφωνία, με ή χωρίς τη στήριξη της Γαλλίας.

Η ψηφοφορία για τη συμφωνία αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Πέρα από το ζήτημα της Mercosur, οι αγρότες απαιτούν επίσης να σταματήσει η μαζική θανάτωση αγελάδων που εφαρμόζεται λόγω μιας σειράς ιδιαίτερα μεταδοτικών κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική πρακτική και υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί από προγράμματα εμβολιασμού.

Δεκάδες τρακτέρ στάθμευσαν κατά μήκος της όχθης του Σηκουάνα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, ενώ αγρότες απέκλεισαν ορισμένες προσβάσεις προς το κέντρο της πόλης από τον περιφερειακό δρόμο, όπως στην περιοχή Porte d’Auteuil.

