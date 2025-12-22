Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, διατηρώντας τα τρακτέρ παρατεταγμένα και προγραμματίζοντας συμβολικούς αποκλεισμούς, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στη Στερεά Ελλάδα, τα μπλόκα παραμένουν ενεργά σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα. Στον Μπράλο, τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα χωρίς κλείσιμο παραδρόμων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ στην Αταλάντη εξετάζεται νέο άνοιγμα διοδίων Τραγάνας. Στη Χαλκίδα προγραμματίζεται 3ωρος αποκλεισμός της Υψηλής Γέφυρας από τις 18:00 έως 21:00. Οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήσουν ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες ενόψει εορτών.

Στην Ήπειρο, μπλόκα λειτουργούν σε Άρτα (γέφυρα Ιονίας Οδού), Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα (λιμάνι). Προγραμματίζονται δίωροι και τρίωροι αποκλεισμοί για φορτηγά και νταλίκες, ενώ οι αγρότες μοίραζαν προϊόντα σε διερχόμενους και στολίζουν δέντρα στα σημεία.

Στη Θεσσαλία, στο μπλόκο Νίκαιας Λάρισας προγραμματίστηκε συμβολικός αποκλεισμός σηράγγων Τεμπών για φορτηγά (από 11:30 για περίπου 5 ώρες), χωρίς διακοπή για Ι.Χ. και λεωφορεία. Στη δυτική Θεσσαλία, ενισχύονται μπλόκα στον Ε65, με απόφαση για ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση από τις 23 Δεκεμβρίου για διευκόλυνση εκδρομέων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με ενίσχυση δυνάμεων και συνελεύσεις, ενώ προβλέπονται διευκολύνσεις τις ημέρες των Χριστουγέννων.

