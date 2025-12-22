Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών
Το μπλόκο της Εγλυκάδας θα συνεδριάσει σήμερα για αποφάσεις. Νέα συνέλευση το βράδυ και στα Λουσικά. Ανοιγμα διοδίων και δρόμων ενόψει Χριστουγέννων
Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική, η οποία έχει κλείσει από το σημείο σύνδεσής της στο Ρίο, μέχρι τον κόμβο Οβρυάς.
Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιήσουν εκ νέου συνέλευση, για να αποφασίσουν αν θα ανοίξουν ή όχι, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν την Τρίτη και την Τετάρτη όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.
Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην Ολυμπία Οδό.
Το τρίτο μπλόκο, στη διασταύρωση της Κάτω Αχαΐας, παραμένει ανενεργό, αφού υπάρχουν μόνο λίγα τρακτέρ παραταγμένα στην άκρη του δρόμου χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βερκούκης, δήλωσε στην «Π» ότι τα τρακτέρ προς το παρόν θα παραμείνουν στο σημείο και οι αποφάσεις θα ληφθούν εν καιρώ, ανάλογα με τις πανελλαδικές εξελίξεις.
Σήμερα στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί νέα συνέλευση στα Λουσικά, στην παλιά αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Στη συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση για τα πεπραγμένα των κινητοποιήσεων, ενώ θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και δράσεις της επιτροπής κτηνοτρόφων.
Στο μεταξύ, χθες στις 11:00 το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης τους, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν μπλόκο για μία ώρα στις 8 το βράδυ στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.
Παράλληλα, παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας σήκωσαν πάλι χθες το βράδυ τα διόδια της Κλόκοβας στην Ιονία οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.
Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.
Αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς
Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, οι σήραγγες των Τεμπών, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, θα κλείσουν στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας 22/12/2025, από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο, θα διαρκέσει για πέντε ώρες.
Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη
Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.
Oπως διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όχι στο παράλογο». Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπει πως υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην κλιμακωθούν περαιτέρω τα μπλόκα, με το προσκλητήριο για συζήτηση επί του καθορισμένου πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών να εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι.
Από την πλευρά τους, οι αγρότες κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.
Αποφασισμένοι δηλώνουν και για το άνοιγμα των διοδίων για ελεύθερη διελεύση των οχημάτων.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News