Αγρότες: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν την Τρίτη τους δρόμους για τους εκδρομείς

Οι αποφάσεις των αγροτών που παραμένουν στα μπλόκα, για το πέρασμα από διόδια και την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους, τις ημέρες των Χριστουγέννων.

22 Δεκ. 2025 7:20
Pelop News

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, οι σήραγγες των Τεμπών, πάνω στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, θα κλείσουν στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας 22/12/2025, από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο, θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Μετωπική σύγκρουση Κυβέρνησης και αγροτικών μπλόκων με φόντο τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη

Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Oπως διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο όχι στο παράλογο». Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπει πως υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην κλιμακωθούν περαιτέρω τα μπλόκα, με το προσκλητήριο για συζήτηση επί του καθορισμένου πλαισίου των αιτημάτων των αγροτών να εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες κάνουν λόγο για προσχηματικό διάλογο και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Αποφασισμένοι δηλώνουν και για το άνοιγμα των διοδίων για ελεύθερη διελεύση των οχημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

