Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο

Το αδιάθετο ρύζι τους μοίρασαν το μεσημέρι της Τρίτης σε διερχόμενους οδηγούς αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία για τους λόγους που παραμένουν στα μπλόκα.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι, πρόκειται για μια καθαρά συμβολική δράση, που αναδεικνύει το πρόβλημα διάθεσης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. «Μοιράζουμε ρύζι στους οδηγούς που κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι απλοί πολίτες που στηρίζουν τον αγώνα μας, όπως είμαστε κι εμείς δίπλα σε αυτούς. Οι αποθήκες μας είναι γεμάτες, “βογγάνε” από ελληνικό ποιοτικό προϊόν και την ίδια στιγμή εισάγονται ρύζια που πωλούνται ως ελληνικά σε εξωφρενικές τιμές. Εμείς ούτε καν τα πουλάμε, είναι αδιάθετα», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης.

Αναφερόμενοι στις πρόσφατες εξαγγελίες του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, οι αγρότες τόνισαν ότι δεν τους καλύπτουν και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Όχι μόνο δεν μας καλύπτουν, αλλά φοβάμαι ότι με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το ζήτημα θα “βγάλουν ρίζες” τα τρακτέρ πάνω στην άσφαλτο», ανέφερε ο Γιώργος Μπότας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής των Μαλγάρων.

Όπως σημείωσε, οι αγρότες περιμένουν και σαφή τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά τη συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ανοίξει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος.

Παράλληλα, επανέλαβε τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο για άμεση και δίκαιη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο «στην αντλία», καθώς και για κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα επτά λεπτά, τονίζοντας ότι οι αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και δύο εβδομάδες οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων έχουν αποκλείσει με τα τρακτέρ τους το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ –σύμφωνα με πληροφορίες– εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

