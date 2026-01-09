«Αχτίδα φωτός» μετά από 40 ημέρες μπλόκων: Σταδιακό άνοιγμα δρόμων – Το παρασκήνιο του ραντεβού αγροτών με Μητσοτάκη

Σε φάση σταδιακής αποκλιμάκωσης εισέρχονται από σήμερα, Παρασκευή, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες προχωρούν στο άνοιγμα βασικών οδικών αξόνων ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται κυρίως στη Στερεά Ελλάδα δείχνει υποχώρηση των πλήρων αποκλεισμών, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα τερματισμού των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ αποσύρονται από τα σημεία όπου υπήρχε πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, παραμένουν όμως στα μπλόκα έως και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, πάνε Μαξίμου αποδεχόμενοι την πρόσκληση, μένουν στους δρόμους τα τρακτέρ

Παραμένουν τα μπλόκα

Στον κόμβο του Μπράλου, όπου συμμετείχαν αγρότες από Καρδίτσα, Αταλάντη και Δομοκό, αποφασίστηκε η άρση του αποκλεισμού από σήμερα μετά το μεσημέρι, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Εκπρόσωποι των αγροτών επανέλαβαν ότι αποδέχονται τον διάλογο με την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια θα ληφθούν μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αντίστοιχες αποφάσεις αποκλιμάκωσης καταγράφηκαν στη Θήβα, στο Κάστρο Βοιωτίας και στη Χαλκίδα, όπου δρόμοι ανοίγουν νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, με τους αγρότες να παραμένουν στα μπλόκα. Σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται άνοιγμα λωρίδων κυκλοφορίας κατά τις μεσημεριανές ώρες, προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται κανονικά ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και στη Νίκη στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους συνελεύσεων.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων δηλώνουν ότι στηρίζουν τον διάλογο με την κυβέρνηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα μπλόκα δεν πρόκειται να διαλυθούν. Οι οριστικές αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων αναμένεται να ληφθούν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, κατά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πιερία, Χαλκιδική, Θεσπρωτία και στη Θεσσαλία. Κλειστές παραμένουν και οι σήραγγες των Τεμπών, με τη διέλευση των οχημάτων να πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους αποσκοπούν στην ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και στη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων, ενόψει των συζητήσεων που θα διεξαχθούν με την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Το παρασκήνιο των συνεννοήσεων για τη συνάντηση στο Μαξίμου

Τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης προς τους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την προσεχή Τρίτη γνωστοποίησε δημόσια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφού είχε προηγηθεί ένδειξη θετικής ανταπόκρισης από την πλευρά των μπλόκων. Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συνεχίζει τις επαφές προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της συνάντησης.

Νέα πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες για συνάντηση την Τρίτη

Από κυβερνητικής πλευράς τέθηκαν δύο βασικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του διαλόγου. Η πρώτη αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα στην επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, ώστε να υπάρξει συνολική και δεσμευτική συζήτηση. Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά τη διεξαγωγή της συνάντησης με ανοιχτούς δρόμους, ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά των αγροτών.

Η αρχική θετική στάση των μπλόκων καλλιεργεί προσδοκίες για ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας και ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη συνάντηση και ανάλογα με το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα που θα συνεπάγονται νέα οικονομική επιβάρυνση. Στο πλαίσιο του διαλόγου, ωστόσο, αναμένεται να εξεταστούν πιθανές μικρές προσαρμογές στο μείγμα των ήδη ανακοινωμένων μέτρων, με βάση τις επισημάνσεις των αγροτών.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονται και ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν με νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως προβλήματα ιδιοκτησιακού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη χρήση των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, ρυθμίσεις για την ομαλή καταβολή πληρωμών, καθώς και αλλαγές στον τρόπο κατανομής του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

