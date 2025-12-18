Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ

Αγρότης στην Αμοργό, ο Ευάγγελος Βλαβιανός, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης, έστησε μόνος του συμβολικό μπλόκο στο νησί.

Σήμερα οι αποφάσεις των αγροτών, «δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό»

Με το τρακτέρ του έκλεισε για λίγη ώρα τον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Αιγιάλη με τα Θολάρια, τοποθετώντας κώνους, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία. Όπως τόνισε, στόχος του ήταν αποκλειστικά ο συμβολισμός της κινητοποίησης.

«Το τρακτέρ είναι στο δρόμο, μόνο του αλλά μάχιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, υπογραμμίζοντας τη στήριξή του στους αγώνες των συναδέλφων του.

