AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον αγροδιατροφικό κόσμο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα στο 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο κι Εκθεση «Agrown 2025», το οποίο έχει ως θέμα «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου».

Το συνέδριο δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα αναλάβει τα ηνία του κλάδου, με την εξειδικευμένη γνώση, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και το όραμα, ώστε να οδηγήσει το Αγροδιατροφικό Κλάδο σε ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο.

Οι όροι «ανθρώπινο δυναμικό», «νέες τεχνολογίες», «κλιματική κρίση, διαχείριση των υδάτινων πόρων και λειψυδρία», «ψηφιακός μετασχηματισμός», «τεχνητή νοημοσύνη», «καινούργια καταναλωτικά πρότυπα» και «αειφόρος ανάπτυξη», είχαν την τιμητική τους, με τα sessions να παρακολουθεί πλήθος κόσμου και πάρα πολλοί φοιτητές.

Οι κυριότερες συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν, μετά τους χαιρετισμούς και το εναρκτήριο session για τις Περιφέρειες της χώρας, ήταν οι εξής:

– Στη 2η συνεδρία συζητήθηκαν η ανάπτυξη μεθόδων, στρατηγικών λύσεων και καινοτόμων εργαλείων για να στηριχθεί μια πιο πράσινη ανάπτυξη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Αναλυτικότερα αναπτύχθηκαν οι οικολογικές λύσεις βασισμένες στη φύση για τον μετριασμό της υποβάθμισης του εδάφους, η εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης εδάφους στην Μακρό-Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και ο ρόλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του έργου Ecobase.

– Στην 3η συνεδρία συζητήθηκαν οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην αγροδιατροφή για ένα βιώσιμο και αειφόρο μέλλον. Παράλληλα συζητήθηκε και το θέμα: «Ανθρακικό Αποτύπωμα και Οικοαποδοτικότητα στη Ρυζοκαλλιέργεια: Πορεία προς τη Βιώσιμη Μετάβαση». Στη διάρκεια της συνεδρίας τονίστηκε ότι η αγροδιατροφή βρίσκεται στο σταυροδρόμι της κλιματικής κρίσης, της τεχνολογικής εξέλιξης και των νέων καταναλωτικών προτύπων. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παραγωγή τροφίμων, αλλά η μετάβαση σε ένα σύστημα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Οι ομιλητές ανέδειξαν διεθνείς και εγχώριες τάσεις που διαμορφώνουν το αύριο, προτείνοντας στρατηγικές για μια ελληνική αγροδιατροφή που θα στέκεται δυναμικά στον διεθνή ανταγωνισμό.

– Στην 4η συνεδρία, με θέμα «Οι startuppers διαμορφώνουν το μέλλον του ευφυούς πρωτογενούς τομέα», τονίστηκε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν είναι υπόθεση του μέλλοντος, αλλά του σήμερα. Συγκεκριμένα, startups που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και τις έξυπνες τεχνολογίες δείχνουν τον δρόμο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα. Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την πρώτη γραμμή της καινοτομίας, παρουσιάζοντας λύσεις που αλλάζουν ήδη την καθημερινότητα των παραγωγών και ανοίγουν νέες προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα.

– Στην 5η συνεδρία συζητήθηκε το θέμα: «Αντιστροφή της πτωτικής πορείας του κλάδου και προσέλκυση νέων αγροτών-κτηνοτρόφων στο επάγγελμα». Κατά τη διάρκεια του session τονίστηκε ότι ο πρωτογενής τομέας βιώνει μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης, με ολοένα λιγότερους νέους να επιλέγουν το αγροτικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα. Κι όμως, οι προοπτικές υπάρχουν, αρκεί να αναδειχθούν τα σωστά κίνητρα, η καινοτομία και τα εργαλεία που θα κάνουν τον κλάδο πιο ελκυστικό. Οι ομιλητές κατέθεσαν την εμπειρία τους, φωτίζοντας τόσο τις δυσκολίες όσο και τις ευκαιρίες για να ξαναγίνει η γη και η κτηνοτροφία επιλογή ζωής για τις επόμενες γενιές.

– Στην 6η συνεδρία συζητήθηκε το μέλλον του κλάδου της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας, με έμφαση στο κομμάτι «Εκπαιδεύοντας τους ηγέτες της επόμενης γενιάς». Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η υδατοκαλλιέργεια είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία. Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτό το πλεονέκτημα, απαιτείται η επόμενη γενιά στελεχών να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Στη συνεδρία αναδείχθηκε ο ρόλος της εκπαίδευσης, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι συνεργασίες ανάμεσα σε παραγωγούς, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.

– Στην 7η συνεδρία αναπτύχθηκαν τα νέα μοντέλα ηγεσίας και συνεργασιών. Όπως ανέφεραν οι ομιλητές ζούμε σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Οι αγροτικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, συχνά μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο: άνθρωποι με αγάπη για τον κλάδο, γνώσεις και ηγετικές ικανότητες, που μπορούν να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Τα μέλη του πάνελ μοιράστηκαν εμπειρίες και προτάσεις, αναδεικνύοντας τα εφόδια που χρειάζεται η Νέα Γενιά για να προετοιμαστεί καλύτερα και να στηρίξει αποτελεσματικά τον αγροδιατροφικό τομέα.

– Στην 8η και τελευταία συνεδρία συζητήθηκε η απόδοση και αειφορία στον πρωτογενή τομέα, με το τρίπτυχο νερό-έδαφος-ενέργεια. Τα μέλη του πάνελ συμφώνησαν στο ότι η κλιματική αλλαγή και η πίεση στους φυσικούς πόρους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πιο έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση του νερού, του εδάφους και της ενέργειας. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι καθοριστικοί για την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα. Η συνεδρία ανέδειξε τις προκλήσεις και παρουσίασε λύσεις που προκύπτουν μέσα από την έρευνα, την καινοτομία και τη συνεργασία, με στόχο ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τους παραγωγούς.

Το συνέδριο, το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο 1/11, διοργανώνεται από την Εφημερίδα Συνείδηση και την Εφημερίδα Πελοπόννησος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εργασίες του πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Αγρίνιο.

