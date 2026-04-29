Αιδηψός: 51χρονος γύρισε σπίτι και βρήκε νεκρή τη 34χρονη σύντροφό του

Μπροστά σε ένα σκληρό θέαμα βρέθηκε ένας 51χρονος στην Αιδηψό, όταν επέστρεψε στο σπίτι του και εντόπισε τη 34χρονη σύντροφό του χωρίς τις αισθήσεις της. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση, με τα πρώτα στοιχεία να μην δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

29 Απρ. 2026 11:07
Pelop News

Μια τραγική υπόθεση ερευνάται στην Αιδηψό, όπου μια 34χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της από τον 51χρονο σύντροφό της, ο οποίος ήταν εκείνος που βρέθηκε πρώτος στο σημείο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας επέστρεψε στην κατοικία και βρέθηκε αντιμέτωπος με τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με ασθενοφόρο και αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Η 34χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης, ώστε να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η προανάκριση βρίσκεται στα χέρια του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού. Με βάση τα πρώτα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, δεν έχουν προκύψει έως τώρα ενδείξεις που να στηρίζουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Αντίθετα, τα στοιχεία που εξετάζονται οδηγούν προς την εκτίμηση ότι ο θάνατος μπορεί να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Παρά τη μέχρι στιγμής εικόνα της υπόθεσης, οι Αρχές περιμένουν το αποτέλεσμα της νεκροτομής, που θεωρείται καθοριστικό για να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Η σχετική παραγγελία έχει ήδη δοθεί και η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Έτσι, το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 34χρονης και να ολοκληρώσει την εικόνα γύρω από μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

