Αιγαίο: Νέες προκλήσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία

Η Τουρκία προκαλεί και πάλι στο Αιγαίο με μία παραβίαση και δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών, τις οποίες πραγματοποίησε σήμερα (28.11.2025).

Αυτή τη φορά δεν ήταν μαχητικά αεροσκάφη ούτε UAV ούτε κατασκοπευτικά αεροσκάφη με τα οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις της Άγκυρας παραβίασαν το διεθνές δίκαιο.

Αντιθέτως, ένα ελικόπτερο στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίο προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε μια παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Κατά πάγια πρακτική, το τουρκικό ελικόπτερο αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 Ε/Π

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 1

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Το ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr

