Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας

Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο ή την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων στην περιοχή εκφράζει ο Δήμος Αιγιαλείας, ζητώντας την άμεση ανάκληση της.

Η απόφαση, που ξεκινά με το κατάστημα ΕΛΤΑ Ακράτας, ελήφθη –όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή– χωρίς καμία ενημέρωση ή διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και προκαλεί ανησυχία και οργή στους κατοίκους της Ανατολικής Αιγιάλειας.

Παρέμβαση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος έχει ήδη παρέμβει προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, ζητώντας αναστολή εφαρμογής της απόφασης και επανεξέταση των δεδομένων.

Το θέμα, όπως ανακοίνωσε, θα θέσει και στο επικείμενο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη εβδομάδα.

Στήριξη από την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα τη στήριξή της στα αιτήματα των Δήμων, ζητώντας την άμεση ανάκληση κάθε απόφασης αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στα όρια της Περιφέρειας.

«Πλήγμα για την κοινωνική συνοχή»

Ο Δήμος τονίζει ότι το κλείσιμο των καταστημάτων, ειδικά σε περιοχές όπως η Ακράτα, δεν αποτελεί απλώς διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά σοβαρό πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δραστηριότητα και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η Αιγιάλεια, με τη γεωγραφική της πολυμορφία και την έντονη περιφερειακή διασπορά, χρειάζεται ενίσχυση υποδομών και όχι περαιτέρω συρρίκνωση, υπογραμμίζει η Δημοτική Αρχή.

«Δεν αντέχουμε άλλες απώλειες»

Ο Δήμος Αιγιαλείας δηλώνει πως θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό μέσο να αντιδρά και να διεκδικεί τη διατήρηση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, σημειώνοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αντέχει άλλες απώλειες βασικών υπηρεσιών, μετά και το κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ σε Αιγείρα, Σελιανίτικα και Άβυθο.

