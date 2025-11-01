Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην Αιγιάλεια η απόφαση για αναστολή λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με πρώτο αυτό της Ακράτας. Ο Δήμος ζητά την ανάκληση της απόφασης, κάνοντας λόγο για πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ - Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας
01 Νοέ. 2025 11:12
Pelop News

Την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο ή την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων στην περιοχή εκφράζει ο Δήμος Αιγιαλείας, ζητώντας την άμεση ανάκληση της.

Η απόφαση, που ξεκινά με το κατάστημα ΕΛΤΑ Ακράτας, ελήφθη –όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή– χωρίς καμία ενημέρωση ή διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και προκαλεί ανησυχία και οργή στους κατοίκους της Ανατολικής Αιγιάλειας.

Παρέμβαση του Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος έχει ήδη παρέμβει προς τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, ζητώντας αναστολή εφαρμογής της απόφασης και επανεξέταση των δεδομένων.

Το θέμα, όπως ανακοίνωσε, θα θέσει και στο επικείμενο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη εβδομάδα.

Στήριξη από την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη εκφράσει ομόφωνα τη στήριξή της στα αιτήματα των Δήμων, ζητώντας την άμεση ανάκληση κάθε απόφασης αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ στα όρια της Περιφέρειας.

«Πλήγμα για την κοινωνική συνοχή»

Ο Δήμος τονίζει ότι το κλείσιμο των καταστημάτων, ειδικά σε περιοχές όπως η Ακράτα, δεν αποτελεί απλώς διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά σοβαρό πλήγμα για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική δραστηριότητα και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η Αιγιάλεια, με τη γεωγραφική της πολυμορφία και την έντονη περιφερειακή διασπορά, χρειάζεται ενίσχυση υποδομών και όχι περαιτέρω συρρίκνωση, υπογραμμίζει η Δημοτική Αρχή.

«Δεν αντέχουμε άλλες απώλειες»

Ο Δήμος Αιγιαλείας δηλώνει πως θα συνεχίσει με κάθε θεσμικό μέσο να αντιδρά και να διεκδικεί τη διατήρηση της παρουσίας των ΕΛΤΑ στην περιοχή, σημειώνοντας πως η τοπική κοινωνία δεν αντέχει άλλες απώλειες βασικών υπηρεσιών, μετά και το κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ σε Αιγείρα, Σελιανίτικα και Άβυθο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
12:57 Έφυγε από τη ζωή στα 102 ο Λεό Λέανδρος: Ο πατέρας και δημιουργός πίσω από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυ Λέανδρος
12:54 Ο Συνδυασμός Αντοχής και Αισθητικής στο Σύγχρονο Υπνοδωμάτιο
12:48 Αγρίνιο: Ζευγάρι έκλεψε πορτοφόλι ηλικιωμένου από αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν από την Αστυνομία
12:36 «Λύγισε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων από το Μάτι: Η στιγμή που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του
12:24 Αγρίνιο: Έριξε μπάζα σε κοινοτικό χώρο και βρέθηκε με χειροπέδες
12:20 Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε σκηνές αντεκδίκησης – Οπλισμένοι «γάζωσαν» σπίτια
12:12 Ηράκλειο: Έπνιξε τον αδελφό του με σακούλα, σκότωσε τη μητέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Το χρονικό της τραγωδίας
12:00 Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος των Ζαρουχλεΐκων: «Το μαχαίρι το είχε από φόβο» – Οι ανήλικοι διέψευσαν ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα
11:59 Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
11:36 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και οικογενειακός πόλεμος στο φως – Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων
11:24 AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον αγροδιατροφικό κόσμο
11:12 Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας
11:03 Πάτρα: Η Κανακάρη ξανά… βούλιαξε – Το “μπάλωμα” που δεν άντεξε ούτε δέκα μέρες ΦΩΤΟ
11:00 Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές – Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
10:52 Δείτε ζωντανά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου «Agrown 2025»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ