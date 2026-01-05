Αιγιάλεια: Μπορεί να ξυπνήσει το ρήγμα της Ελίκης; – Ο Γ. Παπαδόπουλος εξηγεί τα δεδομένα

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος δεν λησμονεί ποτέ τις επετείους. Για επιστημονικούς, φυσικά, λόγους. Ακόμα και τις θλιβερές επετείους… Θυμήθηκε, λοιπόν, τον τρομακτικό για τα δεδομένα εκείνης της εποχής σεισμό του 1861 σε Αίγιο και Βαλιμίτικα.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε στο προφίλ του: «O μεγάλος σεισμός της 26.12.1861 στο Αίγιο-Βαλιμίτικα. Τα αποτελέσματά του τα περιέγραψε, μετά από περιοδεία στις πληγείσες περιοχές, ο τότε διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σπουδαίος Γερμανός αστρονόμος Julius Schmidt. Χιλιάδες κατεστραμμένα κτίρια, πολλά θύματα, ρευστοποιήσεις εδάφους, ισχυρό τσουνάμι. Εχω υπολογίσει μέγεθος 6.6+. Πότε θα επαναληφθεί; Δεν το γνωρίζω. Η έρευνα συνεχίζεται…».

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» επικοινώνησε με τον καθηγητή σεισμολογίας κ. Παπαδόπουλο, ρωτώντας τον αν το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό του 1861 μπορεί να ξυπνήσει κάποια στιγμή, με δεδομένο ότι έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Και να τι απάντησε: «Ο σεισμός εκείνος, με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει, προήλθε από το ρήγμα της Ελίκης. Το ίδιο ρήγμα που είχε καταστρέψει και την αρχαία Ελίκη το 373 προ Χριστού. Ναι, υπάρχουν ρήγματα που κάλλιστα μπορούν να επανεργοποιηθούν, όπως αυτό. Αλλά η επανεργοποίηση να γίνει μετά από πολλά χρόνια. Στη σεισμολογία, το πολλά χρόνια δεν σημαίνει 150 ή 200. Αυτά θεωρούνται μάλλον λίγα. Σημαίνει ακόμα και 500 και 800 χρόνια, μπορεί και 1.000. Κατά συνέπεια, σας απαντώ πως ναι, κάποια στιγμή ενδέχεται το ρήγμα της Ελίκης να ξυπνήσει. Εχουν περάσει από ‘κείνο τον σεισμό 165 χρόνια. Στην επιστήμη μας αυτό το νούμερο πολλές φορές είναι μικρό».

Με βάση τα τότε δεδομένα, το επίκεντρο εντοπίστηκε στον ανατολικό Κορινθιακό Κόλπο, με ρήγμα που έσπασε σε μήκος περίπου 13 χιλιομέτρων και το οποίο σχετιζόταν με το ρήγμα της Ελίκης. Κατ’ άλλους, ο σεισμός ήταν πάνω από 7 Ρίχτερ. Εγινε στις 8.30 το πρωί…

Τα Βαλιμίτικα και τα Τρυπιά (Ελαιώνας) ισοπεδώθηκαν. Τα 80 περίπου σπίτια στα Βαλιμίτικα, το σχολείο και η εκκλησία γκρεμίστηκαν εκ θεμελίων. Ολοσχερή καταστροφή υπέστησαν τα Τρυπιά, η Ροδιά.

Πολλές καταστροφές στα χωριά Κρόκοβα (Σελινούντας), Νικολαίικα, Διακοφτό και Πούντα, Κουλούρα, Ριζόμυλο, Δημητρόπουλο.

Μεγάλες ζημιές στις εγκαταστάσεις του λιμανιού στο Αίγιο και σε κοντινά κτίρια.

Πάνω από 1.000 οικογένειες έμειναν άστεγες στο Αίγιο. Ακολούθησε τσουνάμι με μέγιστο ύψος 2,1 μέτρα, το οποίο κατέκλυσε την περιοχή.

Σκοτώθηκαν περίπου 20-26 άνθρωποι (2 στο Αίγιο, 12 στην επαρχία Αιγιαλείας και άλλοι στην Στερεά Ελλάδα) και τραυματίστηκαν πάνω από 120 άτομα.

* Σημειωτέον, ο μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στις 15 Ιουνίου 1995 στο Αίγιο, με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν, είχε επίκεντρο 15 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Αίγιο, στο δυτικό άκρο του Κορινθιακού Κόλπου, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Δεν είχε σχέση με το ρήγμα της Ελίκης.

