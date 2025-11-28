Αιγιάλεια: Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής στην Αιγείρα

Το έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της παραπάνω χρηματοδότησης αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων και της τοπικής οικονομίας, θωρακίζοντας την περιοχή από τις συνέπειες της παράκτιας διάβρωσης.

28 Νοέ. 2025 16:20
Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης στην ακτογραμμή της Αιγείρας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των παράκτιων περιοχών και την ενίσχυση της ασφάλειας και βιωσιμότητας της τοπικής κοινότητας.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Ως Δήμος Αιγιαλείας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση 1.000.000€ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτογραμμή της Αιγείρας.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, επιμονής και τεκμηριωμένης διεκδίκησης από τις υπηρεσίες μας και τη δημοτική αρχή.

Θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση για την ανταπόκριση, καθώς και όλους όσους συνεργάστηκαν για να φτάσουμε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτής της κοινής προσπάθειας, ο τοπικός βουλευτής και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας συνέβαλε υποστηρικτικά, διευκολύνοντας την πορεία προς την τελική έγκριση της χρηματοδότησης.»

Το έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της παραπάνω χρηματοδότησης αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων και της τοπικής οικονομίας, θωρακίζοντας την περιοχή από τις συνέπειες της παράκτιας διάβρωσης.

