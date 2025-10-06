Αιγιάλεια: Διέρρηξαν σπίτι πρώην υπουργού δικαιοσύνης! Έκλεψαν μέχρι και περίστροφο απομίμηση (replica)

Μεγάλη η αναστάτωση που προκλήθηκε από τη διάρρηξη που σημειώθηκε στο εξοχικό σπίτι του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης στην περιοχή Πούντα του Διακοπτού. Μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία συγγενικού προσώπου της οικογένειας, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα αξίας, παίρνοντας ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Όπως διέρρευσε μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνεται και ένα περίστροφο απομίμηση (replica), το οποίο ο πρώην υπουργός διατηρούσε ως προσωπικό ενθύμιο από τη θητεία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαρρήκτες, με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκάλεσαν φθορές στο σύστημα συναγερμού και σε διάφορα σημεία της οικίας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό. Πάντως η καταγγελία υποβλήθηκε στις Αστυνομικές Αρχές της Αιγιάλειας, οι οποίες διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Από την πλευρά της η Ασφάλεια εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνώνται τυχόν αποτυπώματα και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για πρώην κυβερνητικό στέλεχος, γεγονός που εντείνει τις προσπάθειες των αρχών για τη διαλεύκανση του περιστατικού, που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



