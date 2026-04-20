Αιγιάλεια: Δικηγορικός Σύλλογος κατά της ΔΕΥΑ για πρόσληψη νομικού συνεργάτη

Στα χαρακώματα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου και η ΔΕΥΑ Αιγιάλειας. Ο Γιώργος Μπέσκος κατηγορεί ευθέως τον Γιώργο Ντίνο για τακτοποίηση ημετέρων (ημετέρας εν προκειμένω), ο δε πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου πως, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικά θέμα, επιχειρεί να «πουλήσει» καλοσύνη και νομιμότητα στους συναδέλφους του για να ελέγξει τις αντιδράσεις τους.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Μπέσκος έκανε προσφυγή νομιμότητας και αίτηση αναστολής κατά της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, καταγγέλλοντας απευθείας ανάθεση παροχής νομικών υπηρεσιών σε εξωτερικό δικηγόρο, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως «πολλαπλώς παράνομη», ότι «στηρίζεται σε ψευδή, ελλιπή και παραπλανητικά πραγματικά δεδομένα» και πως «εκδόθηκε κατόπιν ατελούς και ελεγχόμενης ενημέρωσης του συλλογικού οργάνου». Η προσφυγή του κ. Μπέσκου έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία θα εξετάσει τη νομιμότητα ή μη της απόφασης της ΔΕΥΑΑ.

Ο Γιώργος Ντίνος ρωτήθηκε από την «Πελοπόννησο της Δευτέρας» για το θέμα: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μη σύννομο και απορώ γιατί ο κ. Μπέσκος έκανε τέτοια άστοχη κίνηση. Μάλλον πιέστηκε από συναδέλφους του και θέλησε να δείξει υπερασπιστής της νομιμότητας. Της δήθεν νομιμότητας, γιατί η περίπτωση είναι απολύτως σύννομη. Η ΔΕΥΑΑ, όπως έχει δικαίωμα, μπορεί να προσλάβει όποτε θέλει εξωτερικούς συνεργάτες.

Αυτό κάναμε και τώρα. Επειδή συνταξιοδοτήθηκε μετά από πολλά χρόνια ο δικηγόρος που ήταν και νομικός σύμβουλος της ΔΕΥΑΑ, πρέπει να προσλάβουμε τον διάδοχό του. Δεν προσλάβαμε νομικό σύμβουλο, παρά μόνο μία εξωτερική συνεργάτιδα. Η διαδικασία πρόσληψης νέου νομικού συμβούλου θα ξεκινήσει άμεσα και φυσικά η πρόσληψή του θα γίνει με όσα προβλέπει η νομοθεσία».

Ο Γιώργος Μπέσκος, αντίθετα, είπε άλλα στην «Πελοπόννησο»: «Πρώτον, η πρόσληψη έγινε με απευθείας ανάθεση. Και το κυριότερο, αυτό που ενόχλησε, ήταν ότι επελέγη πρόσωπο που ήδη είναι ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου και είναι και στην αναπτυξιακή εταιρεία Κορινθιακός. Δεν υπήρχε άλλο πρόσωπο για τη θέση του εξωτερικού συνεργάτη; Επρεπε να προσληφθεί μία συνάδελφος που ήδη έχει δύο ακόμα θέσεις; Εκτιμάμε, λοιπόν, ότι με επιλεκτικό και μη νόμιμο τρόπο επιχειρείται η ανάθεση πάγιων και διαρκών αναγκών νομικής υποστήριξης σε εξωτερικό συνεργάτη, παρακάμπτοντας τις οργανικές θέσεις δικηγόρων, τις προβλεπόμενες διαδικασίες πλήρωσής τους και την ίση δυνατότητα πρόσβασης των μελών του Συλλόγου στις σχετικές θέσεις και αναθέσεις. Οταν η ΔΕΥΑΑ επιλέγει σύστημα διαρκών και επαναλαμβανόμενων αναθέσεων νομικών υπηρεσιών εκτός πλαισίου, αποκλείοντας στην πράξη τη διαφανή και ισότιμη μεταχείριση των δικηγόρων, ο τοπικός Δικηγορικός Σύλλογος όχι μόνο νομιμοποιείται, αλλά υποχρεούται θεσμικά να παρέμβει».

Ο κ. Μπέσκος πρόσθεσε, επίσης, ότι «η ΔΕΥΑΑ από το 2022 λειτουργεί με διαδοχικές αναθέσεις σε εξωτερικούς δικηγόρους, ενώ αποκρύπτεται πλήρως ότι απασχολείται κι άλλη δικηγόρος στον Φορέα υπό το ίδιο καθεστώς», ενώ μίλησε για «προσχηματική επίκληση αποχώρησης του μέχρι τώρα νομικού συμβούλου, καταγγέλλοντας ότι η Διοίκηση διατήρησε την κατάσταση αυτή μολονότι είχε συμπληρωθεί το όριο ηλικίας του και είχε θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, για να μην αναγκαστεί να καλύψει τις δύο οργανικές θέσεων δικηγόρων»!

Για το τελευταίο θέμα, ο Γιώργος Ντίνος διευκρίνισε στην «ΠτΔ»: O μέχρι σήμερα νομικός σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης με ενημέρωσε ότι αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης των χρόνων υπηρεσίας, άρα πρέπει να κινήσουμε διαδικασία για πρόσληψη νέου νομικού συμβούλου, κάτι, όμως, που θέλει χρόνο. Επρεπε, συνεπώς, να βρούμε έναν ειδικό συνεργάτη, έναν έμπειρο δικηγόρο, διότι στη ΔΕΥΑΑ προκύπτουν καθημερινά πολλά θέματα νομικής φύσεως. Και γι’ αυτό αποφασίσαμε ως ΔΣ να συνάψουμε συνεργασία με τη συγκεκριμένη δικηγόρο, με νομικές γνώσεις, έμπειρη. Θεωρήσαμε ότι ένας νομικός που έχει γνώση των θεμάτων του Δήμου, θα γνωρίζει και τα θέματα μιας δημοτικής επιχείρησης και το νομικό πλαίσιο που τη διέπει».

