Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις

Η δωρεάν διανομή σε δικαιούχους οικογένειες, καυσόξυλων που προέρχονται από κοπές και κλαδέματα των συνεργείων του Δήμου Αιγιαλείας και διάφορες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ήταν τα θέματα της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από κοινού το πρωί της Τρίτης οι αντιδήμαρχοι Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Πρασίνου κ. Νίκος Καραΐσκος, στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, παρουσία του εκπροσώπου Τύπου της δημοτικής αρχής αντιδημάρχου Παιδείας-Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Ελευθεριώτη.

Αρχικά ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στη σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που προστίθενται στο κεντρικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε Αίγιο και Ακράτα, με ενδιαφέρουσες ομιλίες όπως η πρόσφατη στην Ακράτα με θέμα «Από την κουζίνα στον κήπο» με εισηγητή τον κ. Νίκο Καραΐσκο, ενόψει της τοποθέτησης καφέ κάδων όπου οι συμπολίτες των ΚΑΠΗ προβλέπεται να έχουν ενεργό ρόλο. Η ίδια ομιλία πραγματοποιήθηκε και στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο, πάντοτε για την επίτευξη του στόχου της βέλτιστης διαχείρισης των απορριμμάτων και οικιακών αποβλήτων. Επίσης ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην εκδήλωση για την υγιή γήρανση που πραγματοποιείται το προσεχές Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (6 μ.μ.) σε συνεργασία με το Κοινωφελές Σωματείο «Φροντίζω» και τo Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ προανήγγειλε τη διοργάνωση πιστοποιημένου σεμιναρίου χρήσης απινιδωτή αλλά και την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αιγιαλείας, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Συμπολιτείας «Δημήτρης Καλογερόπουλος», εντός των επόμενων εβδομάδω. Παράλληλα, ο κ.Ελευθεριώτης αναφέρθηκε στη συλλογή τροφίμων και ειδών καθαριότητας/υγιεινής από μαθητές των σχολείων της Αιγιάλειας που θα αποδοθούν ενόψει Χριστουγέννων σε οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Τέλος, ο κ.Αγγελόπουλος δεν παρελειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου για τη συνεργασία στην οργάνωση τμήματος παραδοσιακών χορών στο ΚΑΠΗ Αιγίου.

Με τη σειρά του, ο κ. Νίκος Καραΐσκος αναφέρθηκε στην απόφαση της δημοτικής αρχής να εφαρμόσει, τα τελευταία χρόνια, τη δωρεάν διανομή καυσόξυλων που προέρχονται από κλαδέματα, κοπή ξερών δέντρων κ.α., σε οικογένειες που έχουν ανάγκες και πάντα σε συνεργασία με την Πρόνοια και ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει αιτήσεων που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους και μετά από σχετική αξιολόγηση της Πρόνοιας. Τα ξύλα παραδίδονται κατ’οίκον με οχήματα του Δήμου, τεμαχισμένα και σε ειδικούς σάκους όγκου 1 κυβικού μέτρου. Ήδη έχουν διανεμηθεί ξύλα σε 48 οικογένειες και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν γύρω στις 80 οικογένειες, πάντα βάσει των κριτηρίων που ορίζει η Πρόνοια και ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί καθένας δικαιούχος, όπως διευκρινίστηκε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



