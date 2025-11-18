Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις

Νέα κοινωνική δράση από το Δήμο Αιγιάλειας

Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις
18 Νοέ. 2025 17:48
Pelop News

Η δωρεάν διανομή σε δικαιούχους οικογένειες, καυσόξυλων που προέρχονται από κοπές και κλαδέματα των συνεργείων του Δήμου Αιγιαλείας και διάφορες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ήταν τα θέματα της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από κοινού το πρωί της Τρίτης οι αντιδήμαρχοι Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων-Πρασίνου κ. Νίκος Καραΐσκος, στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, παρουσία του εκπροσώπου Τύπου της δημοτικής αρχής αντιδημάρχου Παιδείας-Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Ελευθεριώτη.

Αρχικά ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στη σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που προστίθενται στο κεντρικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε Αίγιο και Ακράτα, με ενδιαφέρουσες ομιλίες όπως η πρόσφατη στην Ακράτα με θέμα «Από την κουζίνα στον κήπο» με εισηγητή τον κ. Νίκο Καραΐσκο, ενόψει της τοποθέτησης καφέ κάδων όπου οι συμπολίτες των ΚΑΠΗ προβλέπεται να έχουν ενεργό ρόλο. Η ίδια ομιλία πραγματοποιήθηκε και στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο, πάντοτε για την επίτευξη του στόχου της βέλτιστης διαχείρισης των απορριμμάτων και οικιακών αποβλήτων. Επίσης ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην εκδήλωση για την υγιή γήρανση που πραγματοποιείται το προσεχές Σάββατο στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» (6 μ.μ.) σε συνεργασία με το Κοινωφελές Σωματείο «Φροντίζω» και τo Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ προανήγγειλε τη διοργάνωση πιστοποιημένου σεμιναρίου χρήσης απινιδωτή αλλά και την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αιγιαλείας, στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Συμπολιτείας «Δημήτρης Καλογερόπουλος», εντός των επόμενων εβδομάδω. Παράλληλα, ο κ.Ελευθεριώτης αναφέρθηκε στη συλλογή τροφίμων και ειδών καθαριότητας/υγιεινής από μαθητές των σχολείων της Αιγιάλειας που θα αποδοθούν ενόψει Χριστουγέννων σε οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Τέλος, ο κ.Αγγελόπουλος δεν παρελειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου για τη συνεργασία στην οργάνωση τμήματος παραδοσιακών χορών στο ΚΑΠΗ Αιγίου.

Με τη σειρά του, ο κ. Νίκος Καραΐσκος αναφέρθηκε στην απόφαση της δημοτικής αρχής να εφαρμόσει, τα τελευταία χρόνια, τη δωρεάν διανομή καυσόξυλων που προέρχονται από κλαδέματα, κοπή ξερών δέντρων κ.α., σε οικογένειες που έχουν ανάγκες και πάντα σε συνεργασία με την Πρόνοια και ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει αιτήσεων που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους και μετά από σχετική αξιολόγηση της Πρόνοιας. Τα ξύλα παραδίδονται κατ’οίκον με οχήματα του Δήμου, τεμαχισμένα και σε ειδικούς σάκους όγκου 1 κυβικού μέτρου. Ήδη έχουν διανεμηθεί ξύλα σε 48 οικογένειες και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν γύρω στις 80 οικογένειες, πάντα βάσει των κριτηρίων που ορίζει η Πρόνοια και ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί καθένας δικαιούχος, όπως διευκρινίστηκε.

Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις Αιγιάλεια: Δωρεάν διανομή καυσόξυλων σε νοικοκυριά μέσω Πρόνοιας και κοινωνικές δράσεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:47 ΚΕΔΕ: Ζητά αύξηση ΚΑΠ στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2026
17:41 Αυτός είναι ο κολοσσός των τηλεπικοινωνιών που προχωρά σε 13.000 απολύσεις!
17:36 «Ήταν μεγάλη τιμή να συναντήσω μερικούς από τους νέους μαθητές», η επίσκεψη του Μικ Τζάγκερ στο παλιό του σχολείο ΦΩΤΟ
17:31 Maestro: Τι είπε η Κλέλια Ανδριολάτου για τη συνέχεια της σειράς
17:23 Χανιά: Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα
17:14 Γνωστός ο προπονητής που μήνυσε η ΕΟΚ
17:13 Προϋπολογισμός 2026: Το πακέτο των μόνιμων παρεμβάσεων 2 δισ. ευρώ για στήριξη εισοδήματος και μείωση φόρων
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ