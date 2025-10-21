Αιγιάλεια: Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης

21 Οκτ. 2025 18:03
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και της κακοποίησης σε όλες τις μορφές της, ενημερώνει ότι  παρέχει  δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε όλους τους κατοίκους της Αιγιάλειας.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες που έχει θέσει o Δήμος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Ψυχικής Υγείας και η προώθηση με κάθε τρόπο της ενημέρωσής τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε ενημέρωση & συμβουλευτική ενηλίκων (σε επίπεδο ατόμου & οικογένειας) σε ποικίλα θέματα όπως:

  • διαχείριση συναισθηματικής κατάστασης, άγχους, κατάθλιψης
  • αντιμετώπιση κρίσεων πανικού
  • διαχείριση διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων
  • αντιμετώπιση προβλημάτων στην οικογένεια και στις σχέσεις γονέων και παιδιών/εφήβων
  • αντιμετώπιση τραυματικών συμβάντων ζωής
  • υποστήριξη παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο
  • κάθε Τρίτη 08:30 έως 14:00 θα πραγματοποιούνται συνεδρίες αποκλειστικά για τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ Δήμου Αιγιάλειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και ραντεβού με τον ψυχολόγο του Δήμου Αιγιαλείας  καθημερινά 08:00– 14:00, στο τηλέφωνο 2691 026137.
