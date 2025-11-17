Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων

Την ώρα που έχει ανοίξει ο φάκελος με τις προσφορές και από μέρα σε μέρα η Επιτροπή θ’ ανακοινώσει τον μειοδότη -και ανάδοχο- του έργου της κατασκευής νέου καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Τέμενη, έξω από το Αίγιο, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης αντιδρά έντονα, θεωρώντας παράνομη και παράτυπη την επιλογή του χώρου για την κατασκευή του καταφυγίου και ετοιμάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια για να μπλοκάρει το έργο.

Στη δημοτική αρχή, όμως, ουδόλως ανησυχούν, ετοιμάζουν τις τελικές λεπτομέρειες και θεωρούν με σιγουριά πως ο Σύλλογος Τέμενης έχει παρανοήσει τη σχετική διάταξη του νόμου και οδηγήθηκε σε τελείως λάθος κατεύθυνση.

Το παράξενο, πάντως, είναι ότι ο Στάθης Κολλιόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου που πρωτοστατεί στη διαμαρτυρία, έχει νομική σύμβουλο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και μάλιστα στις δηλώσεις του στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» την επικαλέστηκε κιόλας, με αφορμή γενικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Τέμενη: «Αν δεν είχα δίπλα μου τη Ζωή, θα μας είχαν πιει το αίμα σε κάμποσα θέματα»!

«Κάνουν λάθος ερμηνεία στο άρθρο της ΚΥΑ…»

Εν προκειμένω, ο μεν Γ. Φραγκονικολόπουλος, αντιδήμαρχος αδέσποτων ζώων, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ο Σύλλογος Τέμενης έχει παραπλανηθεί και ερμηνεύει λανθασμένα το σχετικό άρθρο της ΚΥΑ για τα καταφύγια, ο δε Στ. Κολλιόπουλος εκτιμά πως η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, απαγορεύεται η κατασκευή καταφυγίου σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα κατηγορεί και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ότι παρατύπησε που έβγαλε άδεια στον Δήμο Αιγιάλειας για το συγκεκριμένο σημείο.

Προσέξτε τώρα: ο Γ. Φραγκονικολόπουλος θεωρεί πως ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης «την πάτησε» στο εξής σημείο:

Η σχετική ΚΥΑ, από τον Ιανουάριο του 2019, ορίζει ότι «η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων ζώων συντροφιάς επιτρέπεται εκτός ορίων οικιστικών περιοχών, πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση, σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Τα καταφύγια ζώων συντροφιάς οφείλουν α) Να απέχουν έως πέντε (5) χιλιόμετρα από το άκρο οικισμού και β) να διαθέτουν ευχερή οδική πρόσβαση».

«Παραβιάζουν ευθέως τον νόμο…»

Με δεδομένο ότι ο κ. Φραγκονικολόπουλος εστιάζει τις ενστάσεις του ακριβώς σε αυτό το θέμα, εξήγησε στην «ΠτΔ» ότι «σ’ αυτό το σημείο την πάτησαν. Νομίζουν ότι η απόφαση ορίζει την κατασκευή καταφυγίου σε ακτίνα εκτός 5 χιλιομέτρων από οικισμό, ενώ ο νόμος ρητά ορίζει μέρος έως 5 χιλιόμετρα».

Ο κ. Κολλιόπουλος, όμως, είναι κάθετος: «Η κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο οικόπεδο “πρώην εργοστάσιο μανιταριών ΟΡΦΑΝΙΔΗ” στην τοποθεσία “Νησί Τέμενης” είναι παράνομη και καταχρηστική γιατί, όπως ρητά ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ΄αριθ. 1616/2023 ΚΥΑ του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εγκατάσταση και η λειτουργία καταφυγίων ζώων συντροφιάς επιτρέπεται εκτός ορίων οικιστικών περιοχών, πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση, σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Αιγιαλείας αποφάσισε να κατασκευάσει και να λειτουργήσει καταφύγιο ζώων συντροφιάς σε περιοχή μέσα στην οποία και σε ακτίνα από 500 μέτρα μέχρι 5.000 μέτρα υπάρχουν οι οικισμοί: οικιστική περιοχή πόλης Αιγίου, οικιστικές περιοχές Σελινούντα, Κερύνειας, Ελίκης, Ριζομύλου, Νικολεΐκων, Ροδιάς, Βαλιμιτίκων, Διγελιωτίκων και Τέμενης. Ο χώρος αυτός (οικόπεδο) βρίσκεται στην ίδια περιοχή με τη χωματερή-ΣΜΑ “ΤΖΟΥΡΑ” που λειτουργεί σήμερα ο ΣΜΑ και σε απόσταση 300 μέτρων περίπου. Στην παρόχθια όχθη του ποταμού Σελινούντα. Σε περιοχή ανάμεσα στις κοινότητες Τέμενης, Βαλιμιτίκων, Ελίκης και Σελινούντα. Σε απόσταση 3 χιλ. από το κέντρο της πόλης του Αιγίου. Σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί “υψηλής παραγωγικότητας” με πολλά δενδροπερίβολα (κυρίως λεμονιές), ελαιώνες, αμπέλια και λαχανόκηπους και πολλές γεωτρήσεις για ύδρευση και άρδευση.

Σε απόσταση 1 χιλιομέτρου από τη θάλασσα, που υπάρχουν πολλές τουριστικές παραλίες (Βαλιμιτίκων, Ριζομύλου, Νικολεΐκων, Ροδιάς, Τέμενης και Διγελιωτίκων). Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα προβούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες και σε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε παράνομη ενέργεια».

Η έγκριση της Περιφέρειας και η ένσταση…

Στο μεταξύ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και ειδικότερα ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κ. Μήλιος, έχει εγκρίνει από τον Ιούλιο τη χορήγηση στον Δήμο Αιγιαλείας άδειας ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δυναμικότητας 64 θέσεων (64 σκύλων).

Προσέξτε, όμως: ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Τέμενης σημειώνει ότι στην απόφαση παραχώρησης άδειας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αιγιάλειας αναγράφεται ότι «έχοντας υπόψη την από 12-03-2025 αίτηση του Δήμου Πατρών, καθώς και τα από 15-04-2025, 28-05-2025 και 13-06-2025 συμπληρωματικά δικαιολογητικά και το από 13-06-2025 πρακτικό-γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την έκδοση άδειας ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πατρών, χορηγούμε στον Δήμο Αιγιαλείας άδεια ίδρυσης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δυναμικότητας 64 θέσεων (64 σκύλων) σε ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή Νησί Τεμένης του Δήμου Αιγιάλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας».

«Πώς είναι δυνατόν η Περιφέρεια στο επίσημο έγγραφό της προς τον Δήμο Αιγιάλειας να επικαλείται τα έγγραφα του Δήμου Πατρέων;» έλεγε στην «ΠτΔ» ο Στάθης Κολλιόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



