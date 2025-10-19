Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος βρέθηκε στην Αιγείρα, όπου συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής στο Ενοριακό Κέντρο του Αγίου Παντελεήμονα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών-ΚΕΠ κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας- Κληροδοτημάτων-Αγροτικής Ανάπτυξης κυρία Μαρία Σταυροπούλου και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Ανδρέας Οικονόμου.

Παρευρέθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας:

οι κ.κ. Κορύλλος, Λυμπερόπουλος, Ρόζος, Ντερέκης, Γιαλαμάς, Μουστερής, Σπυρόπουλος, Σταθακόπουλος, Κωνσταντίνου, Κριτικής και Αποστολόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με συμμετοχή πολιτών που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν προβληματισμούς και να συζητήσουν με τη Δημοτική Αρχή ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη συμμετοχή και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό άξονα της δημοτικής πολιτικής και θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

