Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με συμμετοχή πολιτών που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν προβληματισμούς και να συζητήσουν με τη Δημοτική Αρχή ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
19 Οκτ. 2025 20:28
Pelop News

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος βρέθηκε στην Αιγείρα, όπου συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής στο Ενοριακό Κέντρο του Αγίου Παντελεήμονα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Υπηρεσιών-ΚΕΠ κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, η Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας- Κληροδοτημάτων-Αγροτικής Ανάπτυξης κυρία Μαρία Σταυροπούλου και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Ανδρέας Οικονόμου.

Παρευρέθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας:

οι κ.κ. Κορύλλος, Λυμπερόπουλος, Ρόζος, Ντερέκης, Γιαλαμάς, Μουστερής, Σπυρόπουλος, Σταθακόπουλος, Κωνσταντίνου, Κριτικής και Αποστολόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με συμμετοχή πολιτών που είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, να καταθέσουν προβληματισμούς και να συζητήσουν με τη Δημοτική Αρχή ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους κατοίκους για τη συμμετοχή και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασικό άξονα της δημοτικής πολιτικής και θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Η Google φέρνει το AI Mode στην Ελλάδα – Τι είναι και ποιες δυνατότητες προσφέρει
23:35 OpenBusiness: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η απογραφή επιχειρήσεων στο νέο σύστημα
23:19 Ποια αναψυκτικά βλάπτουν το ήπαρ – Τι χρειάζεται να προσέχετε
23:03 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Πέταξε με τη νίκη από τη Φιλαδέλφεια ο «Δικέφαλος του Βορρά»
23:01 Νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου – Σε χαμηλό 10ετιας το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή
22:44 Επαναλειτουργεί τη Δευτέρα το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου
22:27 Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε για πρώτη φορά από το 2016 στην έδρα της Λίβερπουλ
22:10 Salt Bae: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον
21:54 Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών ΦΩΤΠ
21:42 Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών στο Κυπριακό
21:41 Αρης – Παναθηναϊκός 1-1: Δεν (χ)άρηκε κανείς στη Θεσσαλονίκη
21:33 Πάτρα: Διαγωνισμός για προμήθεια και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού σε σημεία της πόλης 
21:21 Νέα Μάκρη: Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών με κοκαΐνη, κάνναβη κιλό κάνναβης και πάνω από 43.000 ευρώ
21:12 Χαλκίδα: Άφησε την τελευταία του πνοή ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο
21:07 Κακοκαιρία: Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ύψος βροχής σε όλη τη χώρα
21:03 Πάτρα: Σχέδιο μονοδρόμησης των Παπανδρέου και Ακρωτηρίου εντός του 2026
20:54 Η Βάσω Λασκαράκη γιόρτασε τα 46 της στο Παρίσι – Η ερωτική εξομολόγηση του Λευτέρη Σουλτάτου
20:45 Πεπτικό: Το υλικό που βάζουν οι γαστρεντερολόγοι στον καφέ τους για το καλό του εντέρου
20:37 Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα – Φθινοπωρινό κλίμα σε όλη τη χώρα
20:28 Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ