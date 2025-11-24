Αιγιάλεια: «Φωνάζουν» οι εκπαιδευτικοί

Πολλά τα κενά σε Δημοτικά-Νηπιαγωγεία, αιχμές για την πρωτοβάθμια

 

 

24 Νοέ. 2025 18:41
Pelop News

«Στα κάγκελα» δάσκαλοι και γονείς, διαμαρτυρόμενοι έντονα για τα πολλά, όπως καταγγέλλουν, κενά εκπαιδευτικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αιγιάλειας πριν καν συμπληρωθούν τρεις μήνες από το ξεκίνημα της σχολικής σεζόν.

Την περασμένη Τετάρτη, συγκλήθηκε έκτακτα σύσκεψη με τη συμμετοχή του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας και του ΔΣ της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας. Και οι δύο πλευρές, που βιώνουν από μέσα το πρόβλημα, βλέποντας ελλείψεις δασκάλων σε βασικές ειδικότητες, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν, αρχικά ήρεμα και στη συνέχεια, αν δεν βρουν ανταπόκριση, πιο έντονα, πάντα εντός πλαισίων βεβαίως.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιάλειας, Αθηνά Σκανδάμη, εξήγησε: «Τα προβλήματα με τις ελλείψεις συναδέλφων είναι πολύ έντονα. Ειδικά στην Ανατολική Αιγιάλεια λείπουν γυμναστές, θεατρολόγοι και εκπαιδευτικοί κι άλλων ειδικοτήτων. Στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας έχει δημιουργηθεί μία υποδειγματική βιβλιοθήκη, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υποστηριχθεί από εκπαιδευτικό και καλύπτεται εκ περιτροπής από τους συναδέλφους του σχολείου.

Δυστυχώς, οι θέσεις δεν καλύφθηκαν από αναπληρωτές, οπότε υπάρχουν μεγάλα κενά στην ειδική αγωγή, σε παράλληλες στηρίξεις, σε τμήματα ένταξης, όπως είναι στα Νηπιαγωγεία Αβύθου, Κουλούρας και Διακοπτού, στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας. Η Πρωτοβάθμια να σταματήσει να ενδιαφέρεται μόνο για την Πάτρα. Είναι και η Αιγιάλεια στην Αχαΐα»!

* Και υπάρχει κι άλλο σοβαρό θέμα. Στο πρωτοσέλιδο, προχθές, της εφημερίδας «Τα Νέα», με τίτλο «στα κοντέινερ οι μαθητές αναστενάζουν», γινόταν αναφορά και στα προβλήματα σχολικής στέγης στον Δήμο Αιγιάλειας.

Εδώ και δεκαετίες δεν έχει κατασκευαστεί στην περιοχή ούτε μία σχολική αίθουσα σύγχρονων προδιαγραφών.

Τα δύο σχολεία που αναφέρονταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, είναι το 4ο δημοτικό και το 2ο λύκειο στην πόλη του Αιγίου.

