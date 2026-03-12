Αιγιάλεια: Η Δημοτική Αρχή απαντά σε δηλώσεις του κ. Φιλιππάτου με αιχμές

Η Δημοτική Αρχή Αιγιαλείας εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του απερχόμενου Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και νυν «ανεξάρτητου» δημοτικού συμβούλου, κ. Δημήτριου Φιλιππάτου, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Φιλιππάτος φέρεται να διατύπωσε ισχυρισμούς για «χαμένες επιταγές» και αντικατάσταση μελών επιτροπών, καταγγελίες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία και τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής.

Στην ανακοίνωση, η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ανυπόστατοι και ότι μετά από έλεγχο των ορκωτών λογιστών δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα με τα δημοτικά ταμεία ή τις επιτροπές. Παράλληλα, καλεί τον κ. Φιλιππάτο και οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι διαθέτει στοιχεία για τυχόν οικονομικές ή διοικητικές παρατυπίες να προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή θα προστατεύσει τη νομιμότητα και τους υπαλλήλους του Δήμου από «αδικαιολόγητες και συκοφαντικές επιθέσεις».

Δεν υπήρξε, μέχρι στιγμής, δημόσια απάντηση από τον κ. Φιλιππάτο σχετικά με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Με έκπληξη και με αποτροπιασμό ακούσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μέχρι πρόσφατα μέλος της Δημοτικής μας Ομάδας και νυν «ανεξάρτητο» δημοτικό σύμβουλο, κ. Δημήτριο Φιλιππάτο, να διατυπώνει ξεδιάντροπα ψεύδη, ανυπόστατες καταγγελίες και συκοφαντίες κατά της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας και κατ’ επέκταση και κατά της Δημοτικής Αρχής, όταν του τέθηκε το απλό ερώτημα «γιατί αποχώρησε από τη δημοτική ομάδα;».

Ο κ. Φιλιππάτος, μην μπορώντας να αιτιολογήσει την αιφνίδια και αδικαιολόγητη αποχώρησή του από τη δημοτική ομάδα, κατέφυγε σε τεχνάσματα και δη διέβαλε και συκοφάντησε ανθρώπους, που μέχρι πρόσφατα ήταν συνεργάτες του, μιλώντας για δήθεν «χαμένες επιταγές» και βαφτίζοντας την αδικαιολόγητη παραίτηση μέλους της επιτροπής παραλαβής του πορίσματος των ορκωτών λογιστών, ως αιφνίδια αντικατάσταση μέλους της εν λόγω επιτροπής.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι, μετά και τον ενδελεχή έλεγχο των ορκωτών λογιστών και σύμφωνα και με το σχετικό πόρισμά τους δεν υπήρξε ποτέ καμία «χαμένη επιταγή» και κανένα «χαμένο» χρηματικό ποσό από το Ταμείο του Δήμου μας και επίσης κανένα μέλος, καμίας επιτροπής ή ομάδας δεν διώχθηκε και δεν αντικαταστάθηκε, παρά τη θέλησή του. Οι δημότες μας οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και ότι ουδείς είναι αναντικατάστατος. Όποιοι αδυνατούν να υπηρετήσουν με υπευθυνότητα και αυταπάρνηση την θεσμική τους θέση και δηλώνουν παραίτηση, χωρίς καν να μπορούν να την αιτιολογήσουν, δεν ακυρώνουν τη δημοτική αρχή αλλά τους δημότες που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

Καλούμε τον κ. Φιλιππάτο και οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι έχει οποιοδήποτε στοιχείο για οποιαδήποτε οικονομική ή διοικητική παρατυπία, να απευθυνθεί άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη άλλως θα το πράξει η Δημοτική Αρχή, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον, την νομιμότητα και τους υπαλλήλους του Δήμου από αδικαιολόγητες και συκοφαντικές επιθέσεις.

