Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου

Σε κατάσταση αυξημένης και διαρκούς επιφυλακής η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιάλειας, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και η Πυροσβεστική της περιοχής. Οι καταιγίδες που έπληξαν την Αιγιάλεια τις τελευταίες μέρες, το απίστευτο φαινόμενο της πλημμυρίδας που ανέβασε επικίνδυνα τη στάθμη της θάλασσας, έχουν δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο σκηνικό στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής, με την Τέμενη, τα Νικολέικα, τα Διγελιώτικα και τον Πλάτανο να έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών και καταστροφών.

Η θαλασσοταραχή σε συνδυασμό με τους έντονους ανέμους έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά. Αυτό, όμως, που προκάλεσε σε όλους κατάπληξη ήταν ότι η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε σχεδόν 40 εκατοστά από το έδαφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ουσιαστικά βγήκε η θάλασσα στη στεριά σε πολλά σημεία και το θαλασσινό νερό κατάπιε κομμάτια της στεριάς.

Στην παραλία Πλατάνου, λόγω των σφοδρότατων ανέμων το Σάββατο, υπήρξαν πολλές ζημιές, αφού διαλύθηκαν φωτιστικά του Δήμου στην ακτή και «ξεκόλλησαν» κομμάτια του δρόμου. Επίσης, προέκυψαν σοβαρά θέματα σε Ροδοδάφνη, Ακολη, στην περιοχή Μάτι Ακολης, και προβλήματα, μεγάλα, υπήρξαν στα Βαλιμίτικα, στη θέση Μπουγέικα Λιβάδια, όπου ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Ο αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Δημ. Φιλιππάτος και το επιτελείο του ήταν δύο μέρες σε διαρκή επιφυλακή. Μηχανήματα του Δήμου καθάριζαν από το πρωί, χθες, σημεία της στεριάς που είχαν γεμίσει νερά και χαλίκια, με σκοπό να κρατιόταν ανοιχτή, όπως και έγινε, η οδική επικοινωνία Βαλιμιτίκων και Τέμενης, γιατί όλες οι άλλες δίοδοι των Βαλιμιτίκων είχαν κλείσει.

Σε εγρήγορση είναι η Πολιτική Προστασία του Δήμου και για τον Σελινούντα. Προς το παρόν, η στάθμη του ποταμού είναι ελεγχόμενη, αλλά αφενός δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές του ποταμού από την αύξηση της στάθμης του νερού εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, καταστρέφοντας το «μπαράζ» για την παροχή αρδευτικού νερού μέσω αυλακιού, στον ΤΟΕΒ Σελινούντα.

Ο κ. Φιλιππάτος εξήγησε στην «Πελοπόννησο της Δευτέρας» ότι για την ώρα είναι υπό έλεγχο ο Σελινούντας, αλλά το επίμαχο σημείο, στην παλιά γέφυρα, παρακολουθείται διαρκώς, γιατί μπορεί να προκαλέσει μεγάλη «ταραχή». Ο αντιδήμαρχος το είπε ευθέως: «Ούτε να σκεφτόμαστε ενδεχόμενο υπερχείλισης του Σελινούντα. Ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό; Θα σβήσουν περιοχές από τον χάρτη. Εκατομμύρια κυβικών νερού με μεγάλη ταχύτητα. Για την ώρα, δεν ανησυχούμε, αλλά είμαστε σε επιφυλακή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



