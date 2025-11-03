Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα

Μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, επιχειρήσεις των Καλαβρύτων θα αναζητούν προσωπικό από την Αιγιάλεια. Ο στόχος είναι να υπάρξει κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ των δύο περιοχών, να δημιουργηθεί ένας σταθερός κύκλος εποχικής απασχόλησης

Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
03 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Εάν καταφέρει το Εργατικό Κέντρο Αιγίου και δρομολογήσει στην πράξη αυτό το μοντέλο, θα πρόκειται πραγματικά για ένα μεγάλο εργασιακό επίτευγμα για Αιγιάλεια και Καλάβρυτα.

Μία ιδιαίτερα καινοτόμο εκδήλωση θα κάνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου, με στόχο να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον εργασιακό χάρτη της περιοχής.

Τι οραματίζονται οι φορείς του Κέντρου, σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς; Να μπορεί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων (που τώρα μένουν άνεργοι για πάνω από μισό χρόνο ή αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές της χώρας για δουλειά) να δουλεύουν σχεδόν όλο τον χρόνο στον τόπο τους. Τη θερινή περίοδο στην Αιγιάλεια και τη χειμερινή περίοδο στα Καλάβρυτα.

Αύριο Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, στις 6μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου (Αριστείδου 4), θα γίνει η ημερίδα και θα αναλυθούν οι λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, Παναγιώτης Καυκάς, εξήγησε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο πιο πολλοί γίνεται, για να καταλάβουν τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείται μεταξύ των δύο περιοχών.

«Ανοίγει ένας νέος δρόμος συνεργασίας ανάμεσα στην Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, με στόχο να ενώσει τους εργαζόμενους της δικής μας περιοχής με τις επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και φιλοξενίας των Καλαβρύτων, που έχουν αυξημένες ανάγκες προσωπικού τη χειμερινή περίοδο. Δημιουργείται για τους πολίτες στην Αιγιάλεια, και ειδικά τους άνεργους, μια πραγματική ευκαιρία για δουλειά, ενημέρωση και προοπτική. Θα γνωρίσουν τους επαγγελματίες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα των Καλαβρύτων, θα ενημερωθούν για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια οργανωμένη διαδικασία απασχόλησης. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ των δύο περιοχών, να δημιουργηθεί ένας σταθερός κύκλος εποχικής απασχόλησης: οι εργαζόμενοι της Αιγιάλειας που δουλεύουν το καλοκαίρι σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις στην Αιγιάλεια, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται τον χειμώνα στα Καλάβρυτα, χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές. Το Εργατικό Κέντρο έχει δημιουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις των Καλαβρύτων θα μπορούν να αναζητούν προσωπικό ανά ειδικότητα και περίοδο, ενώ εμείς θα διαχειριζόμαστε τη διαδικασία και θα φροντίζουμε για τη διαφάνεια και την ορθή αντιστοίχιση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Μέσα από τη θεσμική συνεργασία, μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερή ροή εργασίας για τους ανθρώπους της Αιγιάλειας και αξιόπιστο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις των Καλαβρύτων. Οι επαγγελματίες των Καλαβρύτων θα έχουν πλέον πρόσβαση σε έμπειρους εργαζόμενους με γνώση του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν προσωπικό την τελευταία στιγμή ή από μακρινές περιοχές. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τοπική οικονομία και αποφεύγεται η ανεργία κατά τους χειμερινούς μήνες».

Αυτοί θα είναι εισηγητές στην ημερίδα του ΕΚΑ

Οι ομιλητές στην ημερίδα θα είναι: Π. Ανδριόπουλος δήμαρχος Αιγιαλείας, Αθ. Παπαδόπουλος δήμαρχος Καλαβρύτων, Τ. Βαρβιτσιώτης αντιδήμαρχος Τουρισμού Καλαβρύτων, Κ. Κακκαβάς πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κ. Δαφαλιάς, πρόεδρος Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Αλ. Αγριος διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Π. Αγγελόπουλος βοηθός Δημάρχου Αιγιαλείας-εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού, Χαρ. Παπαδόπουλος πρόεδρος Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Αιγίου, Χρ. Κανελλής αντιπρόεδρος Ξενοδόχων Αχαΐας, Γ. Χριστόπουλος γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, Γ. Χότζογλου πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα
18:23 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ
18:15 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:08 Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα
18:03 Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!
18:00 Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
17:58 «Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν
17:51 «Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
17:45 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
17:40 Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”
17:38 «Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού
17:24 Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού
17:22 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
17:16 Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»
17:08 Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!
17:00 Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους
16:52 Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
16:44 Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις
16:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι
16:28 Νίκος Ψαρράς για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη: Θα ευχόμουν να τελειώσει εξωδικαστικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ