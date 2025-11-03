Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα

Εάν καταφέρει το Εργατικό Κέντρο Αιγίου και δρομολογήσει στην πράξη αυτό το μοντέλο, θα πρόκειται πραγματικά για ένα μεγάλο εργασιακό επίτευγμα για Αιγιάλεια και Καλάβρυτα.

Μία ιδιαίτερα καινοτόμο εκδήλωση θα κάνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αιγίου, με στόχο να διαμορφώσει νέα δεδομένα στον εργασιακό χάρτη της περιοχής.

Τι οραματίζονται οι φορείς του Κέντρου, σε συνεργασία με όλους τους άλλους φορείς; Να μπορεί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων (που τώρα μένουν άνεργοι για πάνω από μισό χρόνο ή αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές της χώρας για δουλειά) να δουλεύουν σχεδόν όλο τον χρόνο στον τόπο τους. Τη θερινή περίοδο στην Αιγιάλεια και τη χειμερινή περίοδο στα Καλάβρυτα.

Αύριο Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, στις 6μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου (Αριστείδου 4), θα γίνει η ημερίδα και θα αναλυθούν οι λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, Παναγιώτης Καυκάς, εξήγησε ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσο πιο πολλοί γίνεται, για να καταλάβουν τον δίαυλο επικοινωνίας που δημιουργείται μεταξύ των δύο περιοχών.

«Ανοίγει ένας νέος δρόμος συνεργασίας ανάμεσα στην Αιγιάλεια και τα Καλάβρυτα, με στόχο να ενώσει τους εργαζόμενους της δικής μας περιοχής με τις επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης και φιλοξενίας των Καλαβρύτων, που έχουν αυξημένες ανάγκες προσωπικού τη χειμερινή περίοδο. Δημιουργείται για τους πολίτες στην Αιγιάλεια, και ειδικά τους άνεργους, μια πραγματική ευκαιρία για δουλειά, ενημέρωση και προοπτική. Θα γνωρίσουν τους επαγγελματίες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα των Καλαβρύτων, θα ενημερωθούν για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια οργανωμένη διαδικασία απασχόλησης. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει κινητικότητα εργατικού δυναμικού μεταξύ των δύο περιοχών, να δημιουργηθεί ένας σταθερός κύκλος εποχικής απασχόλησης: οι εργαζόμενοι της Αιγιάλειας που δουλεύουν το καλοκαίρι σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις στην Αιγιάλεια, να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται τον χειμώνα στα Καλάβρυτα, χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές. Το Εργατικό Κέντρο έχει δημιουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις των Καλαβρύτων θα μπορούν να αναζητούν προσωπικό ανά ειδικότητα και περίοδο, ενώ εμείς θα διαχειριζόμαστε τη διαδικασία και θα φροντίζουμε για τη διαφάνεια και την ορθή αντιστοίχιση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Μέσα από τη θεσμική συνεργασία, μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερή ροή εργασίας για τους ανθρώπους της Αιγιάλειας και αξιόπιστο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις των Καλαβρύτων. Οι επαγγελματίες των Καλαβρύτων θα έχουν πλέον πρόσβαση σε έμπειρους εργαζόμενους με γνώση του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν προσωπικό την τελευταία στιγμή ή από μακρινές περιοχές. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η τοπική οικονομία και αποφεύγεται η ανεργία κατά τους χειμερινούς μήνες».

Αυτοί θα είναι εισηγητές στην ημερίδα του ΕΚΑ

Οι ομιλητές στην ημερίδα θα είναι: Π. Ανδριόπουλος δήμαρχος Αιγιαλείας, Αθ. Παπαδόπουλος δήμαρχος Καλαβρύτων, Τ. Βαρβιτσιώτης αντιδήμαρχος Τουρισμού Καλαβρύτων, Κ. Κακκαβάς πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κ. Δαφαλιάς, πρόεδρος Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Αλ. Αγριος διευθυντής Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, Π. Αγγελόπουλος βοηθός Δημάρχου Αιγιαλείας-εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού, Χαρ. Παπαδόπουλος πρόεδρος Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Αιγίου, Χρ. Κανελλής αντιπρόεδρος Ξενοδόχων Αχαΐας, Γ. Χριστόπουλος γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, Γ. Χότζογλου πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



