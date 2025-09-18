Αιγιάλεια: Καταδίκη ανεύθυνου πατέρα που οδηγούσε με τον πεντάχρονο γιο του στο τιμόνι – Τι λέει ο δικηγόρος της μητέρας

Πήρε στην αγκαλιά του τον πεντάχρονο γιο του και τον έβαλε στη θέση του οδηγού, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή. Ο λόγος για έναν άνδρα από το Αίγιο, ο οποίος ανάρτησε και σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εν διαστάσει σύζυγός του, μόλις είδε το υλικό να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπαν τα μάτια της. Αμέσως προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, καθώς θεώρησε ότι η πράξη του πρώην συζύγου της, έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού.

Η πράξη του καταγράφηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι το παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο μέσα σε όχημα μεγάλου κυβισμού, σε πολυσύχναστο δρόμο της πόλης. Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας· αστυνομικοί τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου.

«Με ενημέρωσε η μητέρα του παιδιού ότι έχει αναρτηθεί βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου φαίνεται ο ίδιος με το ανήλικο τέκνο του, ηλικίας πέντε ετών, να οδηγεί στην αγκαλιά του. Το αυτοκίνητο είναι τζιπ μεγάλου κυβισμού, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία. Η μητέρα ήταν τρομαγμένη και σοκαρισμένη. Μου είπε ότι παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν, όχι μόνο με αυτοκίνητο αλλά και με δίκυκλο. Η ίδια έχει την επιμέλεια του παιδιού και ανησυχεί βαθύτατα για την ασφάλειά του» σημείωσε σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Π» ο δικηγόρος Αιγίου και νομικός συμπαραστάτης της μητέρας, Πολύδωρος Θεοδωρακόπουλος.

Ο πατέρας του μικρού παιδιού δεν βρέθηκε για πρώτη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Στο παρελθόν είχε καταγγελθεί από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία, τόσο λεκτική όσο και σωματική, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ μηνών με αναστολή. «Η ίδια είναι θύμα σωματικών και ψυχολογικών επιθέσεων από τον σύζυγό της. Για πράξεις του έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, γεγονός που επιβεβαιώνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο επικίνδυνης συμπεριφοράς» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρακόπουλος.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του κατηγορουμένου και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλής η όποια επικοινωνία του με το παιδί. Ηδη συζητείται το ενδεχόμενο η μητέρα να ζητήσει περιορισμό ή ακόμα και πλήρη διακοπή της επικοινωνίας, με γνώμονα την προστασία του ανηλίκου.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία του Αιγίου, όπου πολλοί κάτοικοι κάνουν λόγο για απαράδεκτη και επιπόλαιη στάση ενός γονιού που φαίνεται να αγνοεί τους κινδύνους. Παράλληλα, ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η δημόσια ανάρτηση ενός τέτοιου βίντεο δεν εκθέτει μόνο το παιδί σε φυσικό κίνδυνο, αλλά το στιγματίζει και κοινωνικά, εντείνοντας τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου.

*Από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Πελοπόννησος»

