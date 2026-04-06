Αιγιάλεια: Κόντρα και για τα αδέσποτα – Ο δημοτικός σύμβουλος Π. Σπυρόπουλος αρνήθηκε να τιμηθεί από τον αντιδήμαρχο Γ. Φραγκονικολόπουλο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων, ο Δήμος Αιγιαλείας διοργάνωσε εκδήλωση ευαισθητοποίησης και τίμησε εθελοντές για τη συμβολή τους στη φροντίδα των ζώων. Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν έμεινε μακριά από την πολιτική ένταση, καθώς η άρνηση αποδοχής βράβευσης από δημοτικό σύμβουλο άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

06 Απρ. 2026 15:00
Ακόμα και στα αδέσποτα υπάρχει διάσταση απόψεων και κόντρα ανάμεσα στη δημοτική αρχή και την αντιπολίτευση. Ο Δήμος Αιγιαλείας, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων, τίμησε προχθές τους αφανείς ήρωες που, με συνέπεια και αυταπάρνηση, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων ζώων.

Ηταν εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα ζώα και βράβευσης εθελοντών, στο «Αλέκος Μέγαρης».
«Οι εθελοντές δεν καλύπτουν απλώς κενά, αναλαμβάνουν το βάρος μίας πραγματικότητας που διαμορφώθηκε από την ανευθυνότητα και την εγκατάλειψη. Τα αδέσποτα δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων επιλογών. Η διαχείριση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε κτηνιατρικές παρεμβάσεις ή στην επιβολή προστίμων. Ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε μία νέα κουλτούρα ευθύνης» τόνισε στην εκδήλωση ο αντιδήμαρχος Αδέσποτων του Δήμου, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος.

Πάντως, και σε αυτή την περίπτωση, προέκυψε μάχη με την αντιπολίτευση. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σπηλιόπουλου, Παρασκευάς Σπυρόπουλος, απέρριψε την τιμητική βράβευση που ήθελε να του κάνει η δημοτική αρχή. Και εξήγησε τον λόγο, δείχνοντας τον Γ. Φραγκονικολόπουλο: «Η φροντίδα των αδέσποτων, αυτών των σιωπηλών ψυχών που δεν έχουν φωνή, δεν είναι απλώς μία πράξη καλοσύνης. Είναι ευθύνη. Είναι πολιτισμός. Είναι ο τρόπος που δείχνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε ως κοινωνία.

Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα, δεν περίμενα καμία ανταμοιβή, κανένα βραβείο, καμία ανταπόδοση. Αλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός όλων των εθελοντών: πώς θα καταφέρουν να σώσουν και να βοηθήσουν περισσότερα αδέσποτα. Κάθε βλέμμα τους κρύβει μια ιστορία. Κάθε εγκατάλειψη μια ανάγκη για αγάπη. Και όμως, παρά τα όσα έχουν περάσει, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον άνθρωπο. Ακόμα κι αν δεχόμουν κάποιας μορφής βραβείο, δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν από ανθρώπους που, αντί να διευκολύνουν το έργο μου, μου βάζουν εμπόδια. Οταν ζήτησα βοήθεια και ηθική στήριξη, έλαβα άρνηση. Γι’ αυτό, θεωρώ πως ένα βραβείο χωρίς έμπρακτη βοήθεια χάνει το νόημά του. Επιλέγω λοιπόν, να μην το αποδεχτώ – όχι από αχαριστία, αλλά από ανάγκη για ειλικρίνεια και συνέπεια με όσα πρεσβεύω».

