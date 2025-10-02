Αιγιάλεια – Λιμενίσκος Κρυονερίου Ακράτας: Δικαστικό μπλόκο στην κατεδάφιση και ελπίδες για νομιμοποίηση

Αλλάζει το σκηνικό, όπως φαίνεται, στην υπόθεση του λιμενίσκου στο Κρυονέρι της Ακράτας. Η μία είδηση είναι η προχθεσινή απόφαση προσωρινής διαταγής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για πάγωμα εκτέλεσης των δύο πρωτοκόλλων κατεδάφισης του λιμενίσκου (η κατεδάφιση είχε οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για σήμερα 2 Οκτωβρίου). Την αίτηση είχε καταθέσει ο Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος «Αγιος Νικόλαος» Κρυονερίου.

Το δικαστήριο έκρινε πως εάν κατεδαφιστούν οι εγκαταστάσεις του λιμενίσκου, ενδέχεται να προκληθεί ανυπολόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος. Συνεπώς, για το επόμενο διάστημα, μέχρι την κύρια εκδίκαση, ο λιμενίσκος παραμένει στη θέση του, κάτι που θα «εξαγριώσει» όσους έχουν κινηθεί δικαστικά για να επισπευστεί η κατεδάφισή του.

Η δεύτερη είδηση: ο Δήμος Αιγιάλειας το πήρε πλέον πάνω του και έστειλε αίτημα-υπόμνημα στο υπουργείο Οικονομικών και στην Κτηματική Υπηρεσία ζητώντας να υπαχθεί ο λιμενίσκος Κρυονερίου – και Διακοπτού – στο καθεστώς της ειδικής τροπολογίας του υπουργείου, που προβλέπει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών εάν κριθεί ότι η κατεδάφισή τους θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά σε σχέση με τη διατήρησή τους.

Οι υπεύθυνοι του Δήμου Αιγιάλειας ευελπιστούν στην άμεση ανταπόκριση του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη για τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού του λιμενίσκου, ο οποίος παρουσιάζει μια αποκαρδιωτική εικόνα…

