Αιγιάλεια – ΝΔ: Ενωτική η νέα πρόεδρος στην πρώτη επίσημη δήλωσή της

Την πρώτη της δήλωση έκανε μετά την εκλογή της την περασμένη Κυριακή στη θέση της προέδρου της Δημοτικής Οργάνωσης ΝΔ Αιγιάλειας η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη

Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Αιγιαλείας πλαισιωμένη από μια ομάδα άξιων συνεργατών.

Η μεγάλη συμμετοχή των μελών μας και η εμπιστοσύνη που μου δείξατε αποτελούν για μένα ισχυρή δέσμευση να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσους με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή.

Η εμπιστοσύνη σας έκανε πράξη ένα αποτέλεσμα δίκαιο, καθαρό και αδιαμφισβήτητο, που αντανακλά τη βούληση της τοπικής μας κοινωνίας.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς:

-Όλους τους συμπολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία

-Όλους όσους υπέγραψαν την υποψηφιότητά μου, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου από την πρώτη στιγμή

-Τους συνεργάτες μου που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα με πίστη, ενέργεια και

ενθουσιασμό

-Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με στήριξαν, προσφέροντας καθοδήγηση, εμπειρία και πολύτιμη βοήθεια

-Τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών

Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν. Όλοι μαζί ενωμένοι, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο δουλειάς, ευθύνης και προσφοράς.

Δίπλα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, συνέπεια και καθαρό όραμα για την πατρίδα και την τοπική μας κοινωνία. Οι διεκδικήσεις του μέλλοντος είναι σημαντικές και απαιτούν συνεργασία, ενότητα και συμμετοχή από όλους μας. Συνεχίζουμε δυναμικά, με σχέδιο και πίστη στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερή ηγεσία και καθαρή στρατηγική για το μέλλον της χώρας, μας εμπνέει να προχωρήσουμε μπροστά με σιγουριά. Μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη αποτελούν τον δρόμο που χαράσσουμε όλοι μαζί.

Με αίσθημα ευθύνης, ως μία από τις 14 γυναίκες προέδρους μεταξύ των 54 ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, η νέα θητεία που ξεκινά δεν είναι για μένα απλώς ένας τίτλος.

Είναι μια υπόσχεση: να εργαστώ με διαφάνεια, ενότητα και αποτελεσματικότητα, να δώσω φωνή στην τοπική κοινωνία και να ενισχύσω τον ρόλο της παράταξής μας στην περιοχή.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί — με ενότητα, δουλειά και καθαρό όραμα για το αύριο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



