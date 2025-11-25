Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία η κρίσιμη έφεση του πρώην δημάρχου
Η δίκη βρίσκεται στη φάση της εξέτασης των μαρτύρων.
Συνεχίζεται σήμερα Τρίτη στο Εφετείο Πατρών η εκδίκαση της έφεσης του πρώην δημάρχου Αιγιάλειας Θαν. Παναγόπουλου κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Αιγείρας.
Τις προηγούμενες μέρες εκδικάστηκε και απορρίφθηκε το αίτημα του συνηγόρου του κ. Παναγόπουλου για αντικατάσταση της προέδρου, των δικαστών και της εισαγγελέως της έδρας. Ετσι η δίκη συνεχίζεται με την ίδια σύνθεση.
