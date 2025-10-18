Αιγιάλεια: Θλίψη για τον θάνατο του 47χρονου Μιχαήλ Αναστασόπουλου

Η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας βυθίστηκε στο πένθος για τον θάνατο του 47χρονου Μιχαήλ Αναστασόπουλου, Ανθυπασπιστή εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έδωσε γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός για το ήθος, τη σεμνότητά του και τη διακριτική στάση ζωής που τον χαρακτήριζε. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση και θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, που μιλούν για έναν άνθρωπο ευγενικό και αξιοπρεπή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Δημητρόπουλο, όπου συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετήσουν με τιμή και αγάπη.

